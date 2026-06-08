Scopriamo insieme la ricetta della piadina con avocado e uovo, un pasto leggero e perfetto per l’estate.

Quando le temperature salgono e la voglia di stare ai fornelli diminuisce, trovare un pranzo veloce, gustoso e bilanciato diventa fondamentale. La piadina con avocado e uovo è una soluzione perfetta per chi cerca un pasto leggero ma allo stesso tempo saziante, ideale da preparare in pochi minuti senza rinunciare al gusto.

Piadina con avocado e uovo: la ricetta perfetta per un pranzo leggero

Il segreto della ricetta della piadina con avocado e uovo sta nella combinazione di ingredienti semplici ma estremamente nutrienti. L’avocado, ricco di grassi buoni, dona una consistenza cremosa e un sapore delicato, mentre le uova apportano proteine di alta qualità che aiutano a mantenere il senso di sazietà più a lungo. La piadina, meglio se integrale o preparata con olio d’oliva, completa il piatto fornendo l’energia necessaria per affrontare la giornata. Per rendere il tutto ancora più fresco, è possibile aggiungere una manciata di rucola e un velo di formaggio spalmabile, ingredienti che arricchiscono il gusto senza appesantire.

Questa piadina rappresenta una scelta ideale per la stagione estiva grazie alla sua freschezza e alla rapidità di preparazione. In appena dieci minuti si porta in tavola un piatto equilibrato, adatto sia a una pausa pranzo veloce sia a un pasto leggero da gustare in terrazza, al mare o durante una giornata di smart working.

Piadina con avocado e uovo: ingredienti e preparazione in pochi minuti

La piadina con avocado e uovo è una ricetta estiva davvero perfetta per via della sua freschezza e della velocità con cui si può preparare.

Ingredienti (per 1 persona)

1 piadina (preferibilmente all’olio d’oliva o integrale)

(preferibilmente all’olio d’oliva o integrale) 1 avocado maturo

maturo 2 uova

Succo di 1/2 limone

Olio extravergine di oliva q.b.

q.b. Sale e pepe q.b.

e q.b. Opzionale: formaggio spalmabile (es. ricotta o Philadelphia) e rucola fresca.

La preparazione è davvero semplice. Dopo aver schiacciato la polpa dell’avocado bisogna unirla a succo di limone, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. In questo modo si ottiene una crema morbida e profumata, davvero deliziosa. Nel frattempo si cuociono le uova secondo le proprie preferenze: all’occhio di bue per un risultato più cremoso oppure strapazzate per una consistenza più uniforme. Una volta scaldata la piadina in padella per pochi minuti, basta spalmarvi la crema di avocado, aggiungere le uova e completare con la rucola fresca. Il risultato è un pranzo completo, colorato e ricco di sapore. Per chi lo desidera, è possibile aggiungere un po’ di formaggio spalmabile, per dare ancora più gusto a questa ricetta.