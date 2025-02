“Ma quante dita ha Clara?”. Questa la domanda che si sono posti diversi utenti guardando la copertina di Sorrisi dedicata ai Big di Sanremo 2025 e ne ha scatenato una sorta di “caso” sui social. La cantante ha risposto in maniera molto ironica e divertita.

Lo strano e divertente caso di Clara

La copertina del nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni ha incuriosito il pubblico per una serie di motivazioni. Tra i protagonisti presenti nella prima pagina del giornale c’è Clara Soccini. La cantante dopo “Diamanti grezzi” torna con un nuovo brano dal titolo “Febbre”.

Nell’immagine in questione la cantante risulta seduta per posare durante il servizio. A causa di un effetto ottico (per via del colore del vestito), i più si sono focalizzati sulla mano sinistra di Clara, tanto che è diventata virale.

Diversi utenti si sono domandati infatti: “Scusate noto solo adesso. Ma quante dita ha Clara?”. Attentissima ai social e a ciò che succede intorno a lei, la cantante con tanta ironia e molto divertita dalla faccenda, non ha potuto fare a meno di condividere uno dei post e commentare subito: “Raga giuro che ho 5 dita, ma adorerei comunque! Ahahah”, si legge sul suo account di X.

Il commento ironico di Clara

Ovviamente il “caso” delle dita della giovane artista è arrivato anche a TV Sorrisi e Canzoni. Il settimanale ha voluto rispondere in prima persona e ha coinvolto proprio la cantante, taggandola in un post su Instagram. Oltre all’immagine di chiarimento hanno aggiunto una didascalia molto divertente: “Clara ti volevamo assicurare che nella copertina non ti abbiamo aggiunto neanche un dito”.

Anche questa volta Clara non ha potuto fare a meno di replicare, sempre più divertita dal siparietto che si è creato: “Morta”

Il divertente botta e risposta tra l’account di Sorrisi e Clara

Messo da parte questo divertente momento, ricordiamo che la cantante è attesissima a Sanremo 2025 e per lei questa potrebbe essere la vera consacrazione dopo tanti successi.