Tutti avrete notato l’anteprima della copertina dedicata a Sanremo 2025 realizzata da TV Sorrisi e Canzoni, che vede Fedez e Achille Lauro vicini: ebbene ecco il perché compaiono uno accanto all’altro. Ma non solo…

Fedez e Achille Lauro vicini nella copertina

Sanremo 2025 è ormai alle porte, siamo agli sgoccioli e la nuova edizione prenderà finalmente il via. Come ogni anno anche per questo Festival, TV Sorrisi e Canzoni ha lanciato il servizio con la copertina speciale dedicata a tutti i Big della kermesse canora. Avrete notato sicuramente qualcosa di particolare: Fedez e Achille Lauro sono vicini.

Il fatto che siano l’uno accanto all’altro dopo i recenti gossip emersi riportati da Fabrizio Corona, secondo cui Achille Lauro avrebbe avuto un breve flirt con Chiara Ferragni, ha stupito tutti. La scelta ha fatto non poco parlare sul web i fan e lettori, che non si sarebbero aspettati una mossa del genere, evidentemente. Ma c’è una precisazione da fare.

Come fa notare anche Cinguetterai, nella copertina originale di TV Sorrisi e Canzoni, in realtà accanto ad Achille Lauro non c’era Fedez, ma Emis Killa, rimosso dall’immagine dopo il ritiro dalla kermesse canora per i motivi resi noti nei giorni scorsi.

Fedez (aggiunto in post-produzione) ha preso il posto di Emis Killa, accanto ad Achille Lauro.#Sanremo2025 pic.twitter.com/nfIEirmaEF — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 2, 2025

E pensate, la presenza di Fedez al posto di Emis Killa accanto ad Achille Lauro (ironia della sorte), non è la sola cosa che abbiamo notato. Nella foto originale infatti non comparivano nemmeno Francesco Gabbani e Massimo Ranieri. Tutti i menzionati per diverse ragioni non avevano potuto prendere parte allo scatto per il Festival di Sanremo 2025. Per tale ragione sono stati aggiunti in post produzione.

Questo quindi il motivo che vede Fedez vicino ad Achille Lauro. Non ci sono altre ragioni e, soprattutto, sappiamo perfettamente che la foto in origine era ben differente. E voi vi eravate accorti di questo dettaglio alla visione della copertina del giornale?