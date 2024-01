Caterina Balivo stronca Ilary Blasi: “Documentario, intervista e poi il libro. La fine è stata pessima”

Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2024

Ilary Blasi

Anche Caterina Balivo è intervenuta sulle questioni sentimentali relative a Ilary Blasi, Cristiano Iovino e Francesco Totti. Vediamo qual è la sua opinione esposta a La Volta Buona.

Tra coloro che hanno dato la propria opinione sul gossip in questione si aggiunge anche il commento di Caterina Balivo a La Volta Buona. Ma facciamo prima un passo indietro per spiegare ciò che è successo questa mattina.

A distanza di pochi giorni dall’uscita del libro di Ilary Blasi, in queste ultime ore, Cristiano Iovno ha confermato di essere lui il misterioso “uomo del caffè”. Ha parlato in un’intervista di come avrebbe iniziato a uscire insieme alla conduttrice, smentendo allo stesso tempo la versione dei fatti della presentatrice:

“Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere”.

A La Volta Buona è stata ospite la giornalista Incoronata Boccia, la quale ha criticato Iovino per non essere stato un galantuomo e non aver taciuto. Caterina Balivo, però, non è completamente d’accordo e ha criticato il comportamento di tutti coloro coinvolti in questa storia:

“Poca galanteria da parte di Cristiano o poca galanteria da parte di tutti? No perché hanno comunque raccontato tutto“.

Alla fine la Balivo ha concluso facendo riferimento alla strategia comunicativa della Blasi: “Documentario, intervista e poi c’è il libro. Insomma, diciamo che la fine è stata pessima“. Insomma, Caterina ha detto chiaramente che cosa pensa di tutto ciò che sta succedendo dal momento in cui è stata annunciata la separazione di Ilary e Totti fino a oggi.

Il web si divide tra chi le dà ragione e chi invece non è d’accordo. Voi che cosa ne pensate?