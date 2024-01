Gossip

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2024

Ilary Blasi

In queste ore è stata rilasciata un’intervista di Cristiano Iovino in cui dà la sua versione sul rapporto con Ilary Blasi

Questa mattina è stata pubblicata un’intervista all’interno della quale Cristiano Iovino, il tanto chiacchierato “uomo del caffè” di cui parla Ilary Blasi nel suo docu-film, parla del suo rapporto con la conduttrice.

La versione di Cristiano Iovino

Tra non molto uscirà il libro di Ilary Blasi dal titolo “Che stupida” e i fan non stanno più nella pelle. Dopo il docu-film “Unica” in cui ha raccontato la sua parte della storia, infatti, c’è molta curiosità nell’aria. Anche perché ci si aspetta che la conduttrice racconti più dettagli in merito al misterioso “uomo del caffè” che, secondo le indiscrezioni, si sarebbe trattato di Cristiano Iovino.

Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero all’interno della quale dà la sua versione dei fatti. Il modello ha affermato di aver avuto “una relazione intima” con Ilary e ha spiegato perché ha deciso di parlare proprio ora: “Sono stato indicato come il testimone principale nella causa di separazione in corso“.

Iovino ha affermato di aver conosciuto la Blasi alla fine del 2020 attraverso i social. Il primo incontro però avrebbe avuto luogo più tardi a una mostra di Bansky a Roma. Avrebbe iniziato Cristiano a scriverle commentando in maniera scherzosa un suo selfie in ascensore:

“C’era timore da entrambe le parti. Neanche io volevo finire al centro di un caso mediatico, ma a quanto pare qualcosa è andato storto”.

Cristiano Iovino prosegue raccontando di incontri fatti in gran segreto a casa sua e “in negozio da Alessia Solidani“. Pare che Ilary lo avesse anche invitato a raggiungerla a New York ma alla fine, seppur tentato, decise di non andare:

“Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori”.

Le rivelazioni di Cristiano Iovino non finiscono qui. Anzi, arriva anche una smentita importante in merito a ciò che ha raccontato la conduttrice…

Il modello smentisce Ilary Blasi

Tutto ciò sarebbe accaduto pochi mesi prima che uscissero le foto di Francesco Totti con Noemi Bocchi allo stadio. Sembra che la conduttrice, all’epoca ancora sposata, avesse raccontato al personal trainer che la storia con l’ex calciatore fosse ormai finita:

“Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere”.

Il loro rapporto sarebbe però andato a scemare dopo il rifiuto di cui abbiamo parlato poc’anzi. Sono sempre rimasti in buoni rapporti fino all’uscita del documentario, in quanto ci è rimasto male nel sentire parlare di lui anche se indirettamente.

La loro frequentazione, quindi sarebbe terminata perché a New York Ilary Blasi ha conosciuto Bastian Muller, imprenditore con il quale ha una storia d’amore ancora oggi. Inoltre, secondo Cristiano, nessuno dei due aveva grandi aspettative nel futuro insieme.

Cosa ne penserà la conduttrice di tutto ciò? Replicherà oppure deciderà di attendere l’uscita del suo libro? Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori sviluppi.