Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2024

Grande Fratello

Continuano i disaccordi tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Quest’ultima ha di recente raccontato la sua idea per istigare l’attrice. Come andrà a finire?

Il piano di Perla Vatiero

Queste giornate non promettono miglioramenti per quanto riguarda il rapporto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Dopo il litigio in diretta nella precedente puntata del Grande Fratello, infatti, è arrivata anche una proposta da parte dell’attrice:

“Ancora due settimane. Poi voglio un televoto, io e la regina del trash. Io e lei accanto e decidiamo dove va questo Grande Fratello 2024. Mettiamolo ai voti”.

Chi la spunterà non lo sappiamo, ma ciò che è certo è che Perla Vatiero si è risentita di alcuni momenti ben precisi accusandola di voler dire a tutti ciò che devono fare: “A me non dici cosa faccio o cosa non faccio. Con me ha sbagliato“. Di conseguenza le è venuta in mente un’idea che possiamo sentire anche nel video qui sotto. Decide che non laverà più le stoviglie per qualche giorno:

“Non le dite niente, io lo dico solo a voi. Non toccherò un piatto per una settimana. Proprio per istigarla”.

Poi la regia stacca su un confessionale di Anita Olivieri: “La sua strategia è quella di non fare i piatti, non fare niente. E fare la Donna Vatiero“. Molto probabilmente tutta questa storia porterà a un grosso litigio e noi, nel caso in cui dovesse accadere, vi terremo informati. Tuttavia se ne potrebbe parlare anche nella diretta di lunedì prossimo.

Sicuramente al centro dell’appuntamento ci saranno ancora una volta Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. In un modo o nell’altro, infatti, sono state le protagoniste della settimana, di conseguenza tutti i fan si aspettano che Signorini dedichi alcuni segmenti a loro.

Staremo a vedere come proseguiranno le giornate e se accadrà altro di interessante prima di allora.