Nicolò Figini | 18 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Alessandro ha scritto a C’è Posta per Te per cercare la figlia Valentina dopo sei anni di silenzio. La loro storia

Nella nuova puntata di C’è Posta per Te Alessandro ha cercato la figlia Valentina dopo sei anni di assenza dalla sua vita. Le vuole chiedere scusa per come si è comportato, ma cosa deciderà di fare la ragazza?

Un padre cerca la figlia a C’è Posta per Te

Alessandro ha chiamato la redazione di C’è Posta per Te per chiedere scusa alla figlia Valentina dopo sei anni di assenza. Si è presentato come un padre geloso, iper protettivo e invadente. Fin da quando lei era piccola, infatti, la seguiva quando andava a ballare intervenendo all’interno delle situazioni che non le piacevano.

Nel 2016 Valentina si fidanza con Marco, il quale trova il modo di risanare i rapporti. I due si sposano e nasce un bambino, ma Alessandro si arrabbia perché sente di vederlo molto meno rispetto ai suoceri. L’anno seguente il cardiologo lo manda all’ospedale perché a rischio ischemia ma Valentina non lo chiama per tutto il giorno pur sapendo della situazione.

Alessandro ha provato tante volte a recuperare il rapporto con sua figlia Valentina, ma senza alcun risultato… Potrebbe essere la volta giusta? #CePostaPerTe pic.twitter.com/zHmnGE50EY — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 17, 2024

A questo punto l’uomo chiama Marco e afferma: “Devi dire a tua moglie di dimenticarsi che non ha un padre, di considerarmi morto“. Sparisce dalla vita della figlia per tre anni, ma dopo un incubo si pente e cerca Marco per aiutarlo. Quest’ultimo lo invita al compleanno del nipote, ma all’ultimo decide di non andare perché “mi aveva detto di non farmi illusioni e ho avuto paura di potermi sentire male“.

Non appena Marco e Valentina entrano nello studio di C’è Posta per Te, scoprendo che si tratta di Alessandro, scoppiano a piangere. Durante la discussione viene fuori che il padre la chiamava anche undici volte al giorno: “Io lo bloccavo, era pesante. Se lo perdono lo rifà di nuovo. Ora non gli voglio più bene“.

Maria De Filippi ha cominciato ha fare un ragionamento per fare in modo che Valentina possa guardare la situazione sotto un altro punto di vista. “Darei la vita per lei“, ha esclamato il papà commosso. La ragazza tuttavia ha affermato di essere intenzionata a chiudere la busta, anche se Marco ha provato a farle cambiare idea.