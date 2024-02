Giuseppe ha tradito Valeria e si scusa in lacrime, poi le chiede di sposarlo: “È impazzito” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Giuseppe ha chiamato la redazione di C’è Posta per Te dopo avere tradito la compagna con un’altra donna. Valeria aprirà la busta?

La storia di un tradimento a C’è Posta per Te

Dopo il racconto di una madre che cerca il perdono della figlia, la terza storia di C’è Posta per Te riguarda un amore interrotto e i protagonisti sono Giuseppe e Valeria. Alle spalle hanno sette anni di convivenza, ma lei se ne va di casa non appena si accorge di una relazione extraconiugale durata sei mesi.

Il tutto ha avuto inizio quando nel 2017 muore il padre di Valeria, mentre l’anno seguente alla madre di lei viene diagnosticato un brutto male. Per tale ragione se ne va di casa per accudire la mamma e Giuseppe rimane da solo per diverso tempo. Si è sentito solo ma non ha mai detto nulla, nonostante il rancore è continuato a crescere.

Tutto ciò fino a quando, nel gennaio del 2023, incontra una donna e se ne invaghisce. Prima si parlano su Facebook e poi si scambiano il numero. Vengono dette parole importanti, ma a un certo punto Valeria (tornata a casa dopo la morte della madre) si accorge che qualcosa non va. Capisce che c’è un’altra donna ma nel mentre Giuseppe realizza di voler lasciare l’amante: “Le ho detto la verità“.

Questa è la storia di un amore interrotto! #CePostaPerTe pic.twitter.com/D14CKTDm1m — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 17, 2024

A questo punto Maria fa entrare Valeria nello studio di C’è Posta per Te e fa parlare Giuseppe, il quale fa un commovente discorso che culmina con una proposta di matrimonio: “Vuoi sposarmi?“. Lei reagisce esclamando: “No, è impazzito“.

Durante il confronto viene fuori che Giuseppe, un mese prima della puntata, ha rivisto più volte questa donna e Valeria, informata proprio dall’ex amante di tutto ciò, non riesce a fidarsi: “Mi ha tradito due volte nell’arco di poco tempo“. Tuttavia ammette di amarlo ancora: “Non riesco a parlare male di lui“.

Valeria, nonostante gli sforzi della De Filippi si dice sicura nel voler chiudere la busta. Non ne può più delle troppe sofferenze: “Non voglio più dare sofferenze a mio figlio“. Poi saluta Maria e se ne va dallo studio.