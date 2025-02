Nella puntata di C’è posta per te Angelica non ha perdonato la madre e alla fine Maria De Filippi ha chiuso la busta

Una storia molto particolare quella che c’è stata stasera a C’è posta per te. Una madre, Veronica, ha mandato a chiamare la figlia Angelica che non vede da tantissimi anni. Si sono distaccate dopo la separazione di lei dal marito e gli ha lasciato la figlia. La ragazza, molto arrabbiata e delusa, non ha perdonato.

La reazione di Angelica alla madre Veronica

La seconda storia di questa sera a C’è posta per te ha visto protagonisti una madre e una figlia. Veronica ha chiamato il programma per rivedere Angelica. Lei si è separata dal marito quando la bambina era piccola e ha deciso di lasciarla all’ex perché lei non era in grado di crescerla per motivi economici e di gestione degli orari scolastici.

Veronica ha raccontato di essersi fatta da parte in tutto proprio per il bene della figlia e per non creare problemi, Ma ha sempre voluto vederla e stare con lei. Però da qualche anno i rapporti si sono completamente staccati. Oggi Veronica cerca di recuperare il rapporto.

Angelica, arrivata nello studio di C’è posta per te, è scoppiata a piangere quando ha visto la madre. Ma poi ha espresso la sua delusione per l’atteggiamente che ha avuto la madre nei suoi confronti. Nonostante le spiegazioni sui motivi per cui lei non l’ha cresciuta e non l’ha portata con sé, Angelica ha puntato su alcune questioni. Infatti è venuto fuori, ad esempio, che Angelica avrebbe voluto passare il Natale con la madre in Puglia, ma lei non è andata ed è volata a Cuba col nuovo compagno. La donna ha spiegato che non le sembrava il caso di passare il Natale tutti insieme dato che si era da poco separata dal marito.

A quel punto la conduttrice di C’è posta per te ha preso in mano la situazione. Ha capito le difficoltà della ragazza e quindi le ha detto: “Il passato non lo puoi modificare. Puoi provare, un giorno quando vorrai, a trovare un sistema per conoscere tua madre e per farti conoscere da tua madre. Perché finché tu non conosci lei e lei non conosce te, è difficile riuscire a parlarsi avendo delle cose in comune nuove”.

La conduttrice ha capito la situazione delicata della ragazza e che avrebbe voluto chiudere la busta dicendo anche che la mamma avrebbe capito. La ragazza è stata molto netta nel dire che non voleva più avere rapporti con la madre e questo era mettere un punto a tutto il suo passato. Alla fine è stata proprio Maria De Filippi a chiedere di chiudere la busta per non mettere in difficoltà Angelica. Successivamente ha parlato con Veronica, la quale ha detto di aver capito la situazione e che non si sarebbe fermata.