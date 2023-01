C’è posta per te: madre ricerca il figlio dopo 18 anni, ma lui lancia gravi accuse

NEWS

Debora Parigi | 14 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Nella puntata di C’è posta per te la storia di una madre e un figlio che non si vedono e sentono da ben 18 anni.

La storia di Wanda e Renato a C’è posta per te

Nella puntata di oggi di C’è posta per te la seconda storia è stata dedicata ad una madre e un figlio che non si vedevano da 18 anni. La signora di 82 anni insieme ad una figlia e al genero ha voluto ricercare l’unico figlio maschio (ha altre due femmine) perché stava molto male per questa situazione.

Rimasta vedova e con le tre figlie già sistemate, la signora Wanda si è trovata a vivere con il figlio Renato e anche alcuni debiti. Negli anni ci sono stati problemi economici che hanno cercato di risolvere in vari modi. Il figlio si è sempre occupato di lei fino a quando non ha deciso di andarsene e farsi una vita. Così ha trovato una compagna, Giuliana, ed è andato a vivere con lei e la suocera. Da quel momento Wanda non ha più rivisto Renato.

In studio lui ha raccontato una versione un po’ diversa della storia. E cioè che non è vero che non glien’è mai importato della madre, come invece riferito dalla sorella. Ma non solo, ha anche accusato Rita di averlo contattato non per chiedergli di far visita alla madre, ma perché avevano bisogno di soldi. Inoltre quando Renato ha saputo da Maria che adesso la madre viveva con Rita e che ha una pensione, ha detto: “Forse è per questo che ora vive con loro”. Renato, infatti, ha spiegato che lui si è sempre preso cura della madre ai tempi con il suo solo stipendio, dato che la signora non aveva un lavoro e nemmeno una pensione.

Oltre a Renato a C’è posta per te c’era anche la compagna, Giuliana, e madre di suo figlio Gabriele. L’invito era ovviamente anche per lei, per poterla conoscere dato che non si erano mai raccontati. Giuliana ha raccontato di aver ricevuto una volta chiamate da qualche parente di Renato dove le veniva detto di non fidarsi di lui e che stava con lei solo per interesse.

Comunque alla fine Maria ha chiesto se volessero aprire la busta, anche solo per la madre. Renato ha risposto che lui era disposto ad abbracciare la madre e stringere la mano alla sorella e al cognato. Ma che i problemi non era risolti. Giuliana, invece, ha detto di non voler avere niente a che fare con la famiglia di lui, nemmeno la madre. La De Filippi ha cercato di farla ragionare, ma non è servito a nulla. Così Giuliana è uscita dallo studio, mentre Renato ha aperto la busta e abbracciato i parenti.

Potete rivedere tutto sul sito di Witty TV.