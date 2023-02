NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2023

Assunta invia la posta a sua figlia a C'è Posta Per Te

Non mancano le emozioni questa sera a C’è Posta Per Te. Maria De Filippi infatti ha raccontato la storia di Assunta, che ha cercato sua figlia Emanuela, dopo 15 anni di lontananza. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Assunta conosce suo marito in tenera età, quando aveva solo 15 anni, e ben presto tra i due scoppia l’amore, fino a quando non rimane incinta del suo primo figlio, Fabrizio. Qualche anno dopo nasce anche Emanuela, ma a un tratto Assunta capisce di non essere più innamorata di suo marito e così decide di lasciare i suoi figli con la nonna paterna e di andare a vivere a Torino con suo padre. A un tratto però Assunta inizia a sentire la mancanza dei suoi bambini e decide così di contattare un avvocato per cercare di recuperare i rapporti con loro.

Ottiene così una visita a settimana, fino a quando la nonna materna dei ragazzi inizia a inventare scuse per impedire ad Assunta di vedere i bambini. A quel punto lei decide di denunciare il suo ex marito e la sua ex suocera, che tuttavia denunciano a loro volta Assunta. Da quel momento i rapporti con i figli diventano sempre più instabili, quando a un tratto Fabrizio decide di voler conoscere sua madre, iniziando ad avere finalmente un rapporto con lei.

Questa sera così a C’è Posta Per Te Assunta ha deciso di cercare sua figlia Emanuela dopo 15 anni. In studio tuttavia la giovane donna è stata irremovibile, e ha raccontato tutto quello che ha vissuto, precisando per di più di non poter perdonare sua madre, dopo quanto accaduto.

Emanuela ha dunque chiuso la busta, preferendo non incontrare sua madre.