NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2023

C'è Posta per te

La storia di Katia a C’è Posta Per Te

Nel corso della nuova puntata di C’è Posta Per Te Maria De Filippi ha raccontato la storia di Katia, che ha cercato suo padre Massimo dopo 7 anni di lontananza. La lite nasce nel 2015, quando Katia ha deciso di lasciare il suo ex marito Michele, fratello della nuova compagna di Massimo, Maria. A far conoscere Massimo e Maria è proprio Katia, ma quando i due si innamorano iniziano le tensioni. Dopo aver ufficializzato la sua nuova storia infatti Massimo interrompe i rapporti con i suoi tre figli maschi, rimanendo in contatto solo con Katia, con la quale per diverso tempo si frequenta con serenità. Quando però lei capisce di non amare più suo marito e di volerlo lasciare, Massimo decide di non vedere e sentire più sua figlia.

Questa sera così Katia, insieme al suo nuovo compagno Antonio, ha inviato la posta a suo padre e a Maria, parlando ai due con il cuore in mano, chiedendo di riallacciare i rapporti. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprirlo.

A C’è Posta Per Te tra Katia, Massimo e Maria c’è stato un lungo confronto, e la conduttrice ha tentato in ogni modo di convincere la coppia ad aprire la busta. Inizialmente tuttavia i due sono sembrati restii a riallacciare i rapporti con Katia, quando a un tratto c’è stato il colpo di scena.

Maria non si è mai sentita accettata dai figli di Massimo… #CePostaPerTe pic.twitter.com/cXrlqvuShu — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 18, 2023

Massimo e Maria hanno infatti deciso di aprire la busta ed entrambi hanno riabbracciato Katia.