Denny accetta l’invito a C’è Posta Per Te solo per poter conoscere Maria De Filippi: ecco cosa è accaduto in studio

Ieri sera ad arrivare a C’è Posta Per Te è stata Katia, che ha inviato la posta a suo figlio Denny, con cui non parla da 8 anni. In studio, il giovane uomo rivela di aver accettato l’invito solo per conoscere Maria De Filippi.

Cosa è accaduto a C’è Posta Per Te

Ieri sera è partita finalmente su Canale 5 la nuova attesissima edizione di C’è Posta Per Te. Ancora una volta il celebre e fortunato programma di Maria De Filippi ha appassionato tutto il grande pubblico Mediaset, tenendo compagnia a milioni di telespettatori. Proprio nel corso della prima puntata non sono mancate le emozioni e ad arrivare in studio è stata Katia, che ha deciso di inviare la posta a suo figlio Denny, con cui non parla da ben 8 anni.

Tutto è iniziato quando la donna, dopo 25 anni di matrimonio, ha capito di non amare più suo marito. Ma non solo. Katia nello stesso momento ha iniziato una relazione con Donato, un caro amico di famiglia. Quando però la storia è uscita allo scoperto è scoppiato il caos e da quel momento Denny ha interrotto ogni contatto con sua madre.

Nello studio di C’è Posta Per Te dunque il giovane uomo ha ascoltato le parole di Katia e Donato, tuttavia fin dal primo momento si è mostrato irremovibile. Ma non solo. Denny, facendo sorridere tutto il pubblico, ha anche affermato di aver accettato l’invito solo per poter conoscere Maria De Filippi.

La conduttrice dal suo canto le ha provate di tutte per convincere Denny, che ciò nonostante ha deciso di chiudere la busta e di non riprendere i rapporti con sua madre. Katia a quel punto, in lacrime, ha lasciato lo studio, facendo però intendere che continuerà a fare di tutto per poter riallacciare i rapporti con suo figlio.