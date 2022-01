C’è posta per te, Fernando e le figlie Susanna e Giada si sentono ancora? Ecco in che rapporti sono oggi

1 La storia di Fernando, Susanna e Giada

Da oggi, sabato 15 gennaio, Verissimo si occupa anche delle storie raccontate a C’è posta per te. Il programma di Silvia Toffanin, infatti, raccoglierà le dichirazioni a caldo dei protagonisti e poi li inviterà in studio per raccontare cosa è successo dopo. Il people show di Maria De Filippi è registrato da qualche mese e quindi ci si chiede cosa sia successo ai protagonisti un po’ di tempo dopo.

Quella di Fernando, Susanna e Giada è la storia, vista nella prima puntata, di un padre e delle sue due figlie avute da due donne diverse e che non si sono mai conosciute. Era stata Susanna, la più piccola, a rivolgersi a Maria De Filippi per cercare la maggiore, Giada. Aveva scoperto della sua esistenza all’età di 18 anni trovando la foto di una bambina nel cassetto del padre. E proprio a lui aveva chiesto spiegazioni. Lui ammise di aver avuto, 16 anni prima di lei, un’altra figlia, Giada, di averla vista nascere, tenuta tra le braccia, di aver avuto rapporti con lei fino ai suoi 16 anni. Di averla poi cercata quando Giada aveva compiuto 18 anni, di aver ottenuto da parte sua un rifiuto e di averla smessa di cercare da quel momento, per i successivi 30 anni.

A C’è posta per te è avvenuto il tanto atteso incontro in cui Giada ha spiegato la sua posizione, padre e figlia si sono chiariti e le due sorelle si sono potute conoscere. Com’è stato questo primo incontro? Molto emozionante viste le lacrime, specialmente dell’uomo. Dietro le quinte del programma, i tre si sono scambiati le prime parole. Fernando ha raccontato che ogni giorno andava a prendere quella foto e la guardava. Poi le ha chiesto di lei, se avesse una famiglia, un compagno. Lei ha risposto di avere un compagno, ma nessun figlio. E poi gli detto che sua mamma era morta, ma questo Fernando lo sapeva già.

A distanza di un po’ di tempo Fernando, Susanna e Giada sono arrivati in studio per raccontare cosa è successo dopo. Ecco cosa hanno detto…