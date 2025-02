Francesco tradisce Lucia con la sua ex fidanzata e arriva a C’è Posta Per Te per chiederle perdono

Stasera a C’è Posta Per Te il pubblico si è appassionato alla storia di Francesco, che ha inviato la posta alla fidanzata Lucia, dopo averla tradita con la sua ex.

Francesco cerca Lucia a C’è Posta Per Te

Grandi emozioni questa sera nel corso della quarta puntata di C’è Posta Per Te. Ad arrivare in studio è stato infatti Francesco, che ha inviato la posta alla fidanzata Lucia, che ha tradito con la sua ex. I due si sono conosciuti nel maggio del 2024. All’epoca tuttavia Francesco era fidanzato da 6 anni e conviveva con la sua ex compagna. Dopo aver iniziato a frequentare Lucia, il giovane uomo ha deciso di interrompere la sua vecchia relazione. A settembre però Francesco inizia a frequentare nuovamente la sua ex.

Lucia, dopo essersi insospettita, ha così trovato diverse chat tra i due e dopo averli beccati insieme ha deciso si chiudere la relazione. Francesco a quel punto ha capito di essere innamorato di Lucia e ha deciso di lasciare nuovamente la sua ex.

Stasera dunque il ragazzo ha deciso di rivolgersi a C’è Posta Per Te per chiedere perdono alla sua compagna. In studio però è accaduto qualcosa di inaspettato. Lucia infatti ha raccontato di aver frequentato un altro ragazzo di recente. Tuttavia dopo aver ricevuto la posta, la giovane donna, avendo capito che si trattasse di Francesco, ha deciso di chiudere questa nuova conoscenza.

Ciò nonostante Lucia ha affermato di non riuscire a perdonare il ragazzo e a quel punto a intervenire è stata Maria De Filippi. Dopo averci pensato a lungo, la donna ha deciso di aprire la busta e di dare una seconda chance a Francesco.