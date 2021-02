1 La storia di Giuseppe a C’è Posta Per Te

Ieri sera è andata in onda la settima puntata di C’è Posta Per Te, e come al solito non sono mancate grandi emozioni. Nel corso della serata abbiamo assistito alla toccante storia di Giuseppe e Maria, una coppia di Catania. I due hanno ben tre figli, tuttavia a causa dello scoppio della pandemia l’uomo si è trovato ad un tratto senza lavoro, e di conseguenza non sono mancate difficoltà economiche. Ospite speciale della storia è stato nientemeno che Stefano De Martino, che una volta al fianco di Maria ha ammesso di essere rimasto molto toccato dal loro vissuto, al punto da affermare:

“La vostra storia mi ricorda tante cose della mia infanzia. Mi ricorda il rumore delle gocce nella bacinella che mettevamo a casa quando pioveva o quando a 18 anni sono andato al banco dei pegni per impegnare due catenine d’oro che mi avevano regalato alla comunione per potermi pagare il treno per andare a fare i provini di Amici. E non dimenticherò mai lo sguardo di mio padre, che non poteva dare tutto quello che voleva a suo figlio. L’amore riempie la vita, e a me i miei genitori l’hanno insegnato. Anche quando non avevamo nulla, avevamo tutto”.

A quel punto Stefano De Martino ha fatto non solo dei regali ai figli di Giuseppe e Maria, ma ha anche donato un’importante somma di denaro ai due, per aiutarli a superare questo momento difficile. Ma non solo. Maria De Filippi infatti ha svelato di avere un’offerta di lavoro per Giuseppe, che ha così ritrovato la serenità! Dopo la fine della storia i social ufficiali di C’è Posta Per Te hanno svelato che l’uomo ha finalmente iniziato a lavorare e che tutto dunque si è risolto per il meglio.

Giuseppe è felice con il suo nuovo lavoro 😍 #CePostaPerte pic.twitter.com/E7xpboyIM6 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 20, 2021

La storia di Giuseppe e Maria ha emozionato il web, e senza dubbio il loro amore è stato d’esempio per tante coppie.