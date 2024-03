Che dolcezza Furkan Palalı, Fikret di Terra Amara! L’attore in lacrime a C’è posta per te

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Marzo 2024

C'è Posta per te

A C’è posta per te Furkan Palali di Terra Amara si è commosso fino alle lacrime durante il regalo di Roberta per la mamma Antonella

Imperdibile appuntamento di C’è posta per te questa sera con l’ultima attesissima puntata. Per la serata una delle due sorprese ha visto la presenza di Furkan Palali, Fikret di Terra Amara, il quale si è commosso fino alle lacrime per la storia.

C’è posta per te, Furkan Palali si commuove

Non solo Elisa. Per l’ultima puntata di C’è posta per te Maria De Filippi ci ha regalato anche la presenza di uno degli attori di Terra Amara, tra i più amati. Parliamo di Furkam Palali, che nello show interpreta il personaggio di Fikret.

La protagonista del racconto è Roberta, che ha perso suo padre quando aveva 13 anni. Lei ha voluto fare la sorpresa a sua madre per ringraziarla, dopo tanti anni complicati. E dato che Furkam Palali è uno dei suoi attori preferiti della serie, ha deciso di farle questo regalo. Presenti anche le amiche della signora.

Roberta vuole dire a sua madre quanto la ama e quanto è fiera di essere sua figlia! #CePostaPerTe pic.twitter.com/5EsKSLw3Ej — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 16, 2024

“Se dovessi scegliere una mamma nel mondo, sceglierei sempre te”, ha detto Roberta rivolgendosi alla sua mamma. Da qui la lettura della lunga ed emozionante lettera, che Furkam Palali ha avuto modo di ascoltare in silenzio, senza nascondere la commozione per la storia di Roberta e della sua mamma.

Poco dopo Furkan Palali è apparso dalle scale e ha consegnato una statuetta dell’Oscar per la mamma più brava: “In questo regalo è nascosta una sorpresa. La mamma migliore merita un altro regalo. Devi dedicarti del tempo a te stessa”. Da qui la consegna di un biglietti contenente il regalo e dei giocattoli per i nipotini.

Furkan Palalı è il regalo speciale di Roberta per Antonella 💌 #CePostaPerTe pic.twitter.com/TuHDRU0Sun — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 16, 2024

La storia dunque si è conclusa con l’abbraccio di Furkan Palali alla signora Antonella e l’apertura della busta.