Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Gennaio 2024

C'è Posta per te

Luana è stata chiamata a C’è Posta per Te dalla sua famiglia dopo un anno e mezzo per fare pace con lei e il marito Carmine. A un certo punto i due lasciano lo studio ma Maria De Filippi li segue. Avranno aperto la busta?

Una famiglia divisa a C’è Posta per Te

Questa sera a C’è Posta per Te Maria De Filippi ha presentato in studio Leo e Raffaella con il figlio Alessio e la nuora Giulia. La storia ruota intorno alla seconda figlia, ovvero Luana, la quale ha litigato più volte negli anni con i genitori. Il tutto ha avuto inizio quando la ragazza ha conosciuto Carmine che più volte ha dimostrato un comportamento indisponente con loro. Luana, a seguito di un nuovo litigio pochi anni fa, ha detto alla madre di non volerla più vedere e ha aggiunto: “Vorrei che tu morissi“.

Tra non molto Alessio si sposerà con Giulia e ha chiamato la redazione perché vorrebbe il ricongiungimento della sua famiglia. Non appena Maria smette di raccontare la storia scopriamo che Luana e Carmine hanno accettato l’invito.

Alessio scrive a #CePostaPerTe per provare a riunire la sua famiglia! pic.twitter.com/SgiTlEjbck — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 20, 2024

Luana recrimina alla madre di non essere stata vicino a lei dopo la sua interruzione di gravidanza. La spiegazione che ha dato la signora Raffaella è che non aveva la macchina, il padre era al lavoro e l’ospedale distava 25 chilometri. Tuttavia all’epoca l’ha chiamata e i rapporti sembravano distesi.

“Ho ascoltato quasi tutte bugie da parte di tutti” #CePostaPerTe pic.twitter.com/v2V34f5kyZ — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 20, 2024

A prendere la parola per primo è stato Carmine, il quale ha accusato tutti di aver detto delle bugie: “Raffaella ha sempre detto che non mi avrebbe mai chiesto scusa. Vostra madre mi ha sempre attaccato e mai rispettato“. Nel frattempo Luana ha continuato a piangere cercando di raccontare la sua versione mentre veniva consolata da Maria De Filippi.

Luana ha aperto la busta?

La conduttrice di C’è Posta per Te cerca di spiegarle che i suoi genitori non hanno mai capito di averla ferita ed è per tale ragione che non hanno mai chiesto scusa. Poi le ha dato un consiglio: “Fai quello che ti senti, le discussioni in famiglia ci saranno sempre. Carmine si sa difendere“. Il ragazzo l’ha interrotta per ripetere ancora di sentirsi offeso dal loro comportamento e il pubblico lo ha un po’ fischiato.

Verso la fine Raffaella ha chiesto scusa, ma Carmine è voluto uscire dallo studio di C’è Posta per Te per parlare in privato con la compagna. La De Filippi li segue nel dietro le quinte e lo studio cala nel silenzio per diversi secondi, fino a quando tornano tutti insieme e Maria spiega:

“Sono uscite cose in più e sono sostanziali. Luana non si è mai sentita rispettata come famiglia. Chiede rispetto per lei e suo marito, può darsi che voi lo abbiate fatto inavvertitamente. Carmine dice che ha cercato di andare d’accordo con voi. Arrivato qui Carmine ha capito che non siete interessati alla pace con lui”.

Carmine e Luana alla fine decidono di aprire la busta e la famiglia può ricongiungersi tra le urla di gioia del pubblico di C’è Posta per Te.