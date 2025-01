A C’è posta per te Lucia ha chiesto perdono a suo figlio Claudio. Maria De Filippi durante il racconto l’ha bacchettato: “Devi avere coraggio nella vita”.

C’è posta per te, Lucia chiede perdono al figlio

Dopo la bella sorpresa di Stefano De Martino, questa sera a C’è posta per te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Lucia, che ha fatto il possibile per incontrare il figlio Claudio. I due non si vedono da ben 7 anni dopo una lite con la moglie di lui.

Lucia a C’è posta per te ha rivelato di aver notato un allontanamento progressivo di suo figlio, da quando sta con Samanta. Sia Claudio che sua moglie, in ogni caso hanno accettato l’invito di C’è posta per te. Hanno consentito poi a Lucia di parlare e di dire la sua.

Subito la protagonista della storia ha chiesto alla nuora di poter mettere da parte il rancore, per poi scusarsi con suo figlio per la mancanza di questi anni. Claudio ha spiegato di non avere alcun rapporto con la famiglia, perché ha lasciato la casa a 18 anni. Così Claudio ha trovato supporto dai di Samanta, rivendicando di non avere alcun legame con sua madre.

Dall’altra parte ha affermato anche che sua madre avrebbe voluto riconciliarsi con sua moglie prima di avere un rapporto con lui. Maria De Filippi a questo punto ha incalzato Claudio circa le sue assenze durante la malattia della madre. Lui ha dichiarato che è fondamentale un chiarimento con Samanta.

Quest’ultima a C’è posta per te ha dichiarato di aver sempre notato ostilità da parte di Lucia, nonostante tanti bei momenti positivi. Ne ha ricordato le circostanze, anche importanti.

La conduttrice di C’è posta per te ha recriminato a Claudio di non aver giocato alcun ruolo per riportare pace in famiglia. Lui ha provato a difendersi, sostenendo di non essere a conoscenza della malattia della madre: “Non troverai mai in tua madre la persona che vuole Samanta” ha sentenziato De Filippi.

MA LO VEDI CHE PARLA SAMANTHA AL POSTO TUO CLAUDIO CI VUOLE CORAGGIO NELLA VITA MARIA LO ODIA #cepostaperte pic.twitter.com/swFrrrop1q — paolo (@Paoliciousss) January 18, 2025

Claudio dall’altra parte ha affermato di aver sentito “in parte” la mancanza della madre in questi anni.“Tu, Claudio, devi avere il coraggio nella vita” ha concluso la presentatrice di C’è posta per te, che è riuscita a riconciliare la famiglia.