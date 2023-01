NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Dopo ben 68 anni anni, Marianna arriva a C’è Posta Per Te per cercare il suo ex spasimante Francesco: ecco cosa è accaduto.

Questa sera a C’è Posta Per Te non mancano le emozioni, ma anche tante risate. Ad arrivare in studio è stata infatti Marianna, che dopo ben 68 anni ha deciso di cercare il suo ex spasimante Francesco. I due si erano conosciuti a Cerignola, e proprio l’uomo, durante le due volte in cui si erano visti, aveva tentato di baciare Marianna, venendo però respinto. Quando però Francesco partì per il militare chiese alla donna di aspettarlo, donandole una sua spilla. Una volta tornato tuttavia Francesco scoprì che Marianna si era sposata e che aspettava un figlio, e a quel punto dovette rinunciare alla possibilità di riunirsi alla sua amata. Dopo anni di lontananza, dopo essersi separata da suo marito 27 anni fa, e dopo essere rimasta vedova, la donna ha però deciso di cercare il suo ex spasimante e ha così scritto al programma di Maria De Filippi.

La produzione tuttavia ha trovato ben tre uomini che sembravano corrispondere all’uomo che Marianna cercava. Tutti e tre hanno così accettato l’invito della conduttrice, ma ben presto la donna si è resa conto di non conoscere i primi due uomini entrati in studio.

Il terzo Francesco arrivato a C’è Posta Per Te però, a sorpresa, ha immediatamente riconosciuto Marianna, ma non sono mancate le risate. L’uomo infatti, a causa dell’età avanzata, non riusciva a sentire bene le parole della donna, e così a intervenire è stata Maria De Filippi. La conduttrice ha così preso una cassa dello studio e l’ha avvicinata a Francesco, per permettergli di poter sentire le parole di Marianna.

Francesco poco dopo ha così deciso di aprire la busta e i due si sono riabbracciati dopo ben 68 anni.