Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Salvo cerca suo figlio a C’è Posta Per Te

Siamo nel pieno della terza puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te, e come al solito non mancano le emozioni. Questa sera ad arrivare nello studio del programma di Maria De Filippi sono stati Salvo, la sua compagna Simona e sua figlia Giulia. L’uomo ha inviato la posta a suo figlio Alessio e alla sua compagna Veronica, con i quali non ha rapporti dal maggio del 2019. Tutto è iniziato quando nell’ottobre del 2017, dopo 30 anni di matrimonio, la moglie di Salvo si è ammalata e dopo un’operazione d’urgenza e dopo la chemioterapia è venuta a mancare. Pochi mesi dopo la morte della sua compagna di vita, Salvo ha conosciuto Simona, con la quale è nata dapprima un’amicizia, e in seguito è scoppiato l’amore. L’uomo tuttavia inizialmente ha deciso di tenere segreta la sua nuova relazione, per paura di un’eventuale reazione da parte dei suoi figli.

Col trascorrere del tempo però Salvo ha deciso di parlare con i suoi ragazzi, che in un primo momento sembravano aver accettato la situazione. A poco a poco però proprio Alessio si è allontanato da suo padre e tra i due ci sono state frequenti discussioni, culminate nel maggio del 2019, quando è scoppiata un’accesa lite. In quell’occasione tra loro sono volate parole grosse, e Salvo, in preda alla rabbia, ha attaccato pesantemente anche Veronica, compagna di suo figlio. A quel punto i due hanno interrotto ogni rapporto con Salvo, e da quel momento non gli hanno più rivolto la parola.

Questa sera così Salvo, Simona e Giulia hanno deciso di rivolgersi a C’è Posta Per Te, per cercare Alessio e Veronica. Una volta aperta la busta i due, in preda alla rabbia, hanno espresso il loro punta di vista, e ben presto i toni si sono scaldati. A fare da mediatrice è stata Maria, che dopo aver ascoltato le parole di Alessio e Veronica ha tentato di convincerli a riallacciare i rapporti.

A poco a poco così i due, dopo aver ribadito nuovamente le loro idee, hanno deciso di aprire la busta. Salvo ha così riabbracciato suo figlio, e la famiglia si è finalmente riunita.