1 Meghan Markle tra gli ospiti?

Nonostante qualche giorno di riposo dopo una stagione televisiva piuttosto importante, Maria De Filippi continua a seguire a distanza come procedono i lavori per i suoi programmi. Dal montaggio di Temptation Island alle registrazioni di Tú sí que vales, per passare a C’è posta per te, Amici o Uomini e Donne. Insomma avrà davvero tanto da fare, ma una stacanovista come lei di certo non si farà problemi!

Nel mentre spunta una notizia che riguarda C’è posta per te. Chi ha lanciato una curiosa indiscrezione che, se dovesse trovare conferma, sarebbe davvero una bomba! Il giornale diretto da Alfonso Signorini, come raccolto da Gossip e TV, sostiene che la conduttrice stia studiando la mossa giusta per portare in Italia come sua ospite… Meghan Markle!

Il programma campione d’ascolti farà il suo ritorno sul piccolo schermo, per la venticinquesima stagione, nel gennaio 2022. Non mancheranno come al solito chiarimenti familiari, richieste di perdono, ma anche tante sorprese. Ed è proprio qui che potrebbe trovare spazio la duchessa di Sussex e moglie del principe Harry.

Al momento non vi è conferma definitiva sul rumor emerso nel magazine, ma se Maria De Filippi dovesse riuscire ad avere nel suo programma Meghan Markle si tratterebbe davvero di un colpaccio pazzesco per Mediaset! Questa news ora che ora resta una delle tante voci riguardanti i programmi di Canale 5, ma mai dire mai. C’è da dire che la presentatrice ci ha spesso stupiti con i suoi ospiti e non è da escludere possa farlo ancora!

Se Meghan Markle sembra essere un po’ il ‘sogno’ per C’è posta per te, Maria De Filippi potrebbe riuscire ad aggiudicarsi tra gli ospiti, invece, due giovani talenti usciti dalla scuola di Amici. Andiamo a scoprire di chi si tratta…