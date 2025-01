Ieri sera, nel corso della nuova puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha fatto una battuta sul suo matrimonio con Belen Rodriguez che non è passata inosservata e che ha fatto divertire il pubblico.

La battuta di Stefano De Martino

Stefano De Martino è senza dubbio l’uomo del momento. Da qualche mese infatti il conduttore partenopeo ha debuttato su Rai 1 con la nuova edizione di Affari Tuoi, che sta ottenendo puntata dopo puntata un successo incredibile. Il presentatore dunque in una manciata di giorni ha conquistato tutto il pubblico e sta tenendo compagnia a milioni di telespettatori ogni sera. Grande soddisfazione dunque per De Martino, che di certo sta soddisfacendo a pieno le aspettative della rete pubblica, che vorrebbe continuare a puntare su di lui.

Si mormora infatti che quest’anno Stefano possa salire per una sera sul palco del Teatro Ariston, per affiancare Carlo Conti alla co-conduzione di Sanremo 2025. Ma non solo. C’è anche chi assicura che tra due anni potrebbe essere proprio l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi a prendere in mano le redini della kermesse musicale e di certo in tanti sarebbero più che felici di ritrovarlo al Festival.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Ieri sera, nel corso della nuova puntata di Affari Tuoi, proprio Stefano De Martino, rivolgendosi alla coppia di concorrenti, ha fatto una battuta sul suo matrimonio con Belen Rodriguez. Il conduttore ha infatti affermato: “Da quanti anni siete insieme? 7? È vera la cosa della crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato. Sono curioso”.

“È vera la cosa della crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato” ✈️✈️ #AffariTuoi pic.twitter.com/csbNUwDsKs — trashtvstellare (@tvstellare) January 4, 2025

La battuta di Stefano ha fatto scoppiare il pubblico in una fragorosa risata e ovviamente le sue parole hanno fatto il giro dei social. Solo di recente nel mentre proprio il conduttore ha parlato di un eventuale ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, affermando però di non vedere più la possibilità di riconciliazione con la sua ex moglie.