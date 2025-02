In una recente foto postata su Instagram da Chiara Ferragni, e in seguito prontamente eliminata, appare il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera.

La foto postata da Chiara Ferragni

È trascorso un anno da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, mettendo così fine al loro chiacchierato matrimonio. Negli ultimi giorni tuttavia l’ex coppia social più famosa di sempre è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via della bufera mediatica che ha travolto il rapper. A breve nel frattempo sui Ferrragnez calerà il sipario per l’ultima volta. Tra poche settimane infatti Chiara e Federico otterranno il divorzio, che metterà un punto definitivo alle nozze.

Nel frattempo la Ferragni negli ultimi mesi ha ritrovato l’amore ed è riuscita a voltare pagina. Attualmente infatti l’influencer si sta godendo la relazione con il neo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera e sembrerebbe che le cose tra i due stiano procedendo a gonfie vele. A oggi però i due hanno deciso di non uscire ancora alla luce del sole, pur essendo stati paparazzati diverse volte insieme, e pare che l’imprenditrice digitale voglia tenere, almeno per il momento, la storia lontana dai social.

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio in una recente foto postata su Instagram da Chiara Ferragni è apparso nientemeno che Giovanni Tronchetti Provera. Come hanno notato alcuni attenti utenti infatti sullo sfondo si intravede una libreria e in una delle mensole c’è una cornice con dentro uno scatto del nuovo fidanzato della Ferragni, segno dunque che l’influencer si trovava a casa del suo compagno. Poco dopo però Chiara ha rimosso il post, che tuttavia è diventato virale in rete.

L’imprenditrice digitale, nonostante i recenti avvenimenti, sembrerebbe dunque aver chiuso il capito Fedez e a oggi si sta concentrando solo ed esclusivamente sui suoi figli e su Giovanni Tronchetti Provera.