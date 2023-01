NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Gennaio 2023

Pasquale cerca le figlie a C’è Posta Per Te

Questa sera ad arrivare a C’è Posta Per Te è stato Pasquale, che ha deciso di cercare le sue figlie Cristina e Stefania, dopo 10 anni di lontananza. La storia inizia quando l’uomo, dopo un lungo matrimonio, scopre i tradimenti di sua moglie. Inizialmente tuttavia i due decidono di vivere come separati in casa, in particolare per il bene dei loro tre figli, all’epoca ancora dei ragazzi. Quando però a causa delle innumerevoli liti le tensioni arrivano alle stelle, la coppia nel 2010 decide di separarsi. Pasquale, che nel mentre prende una stanza in affitto, riesce inizialmente a vedere i suoi figli con costanza, mantenendo con loro un bellissimo rapporto. Quando però nel 2012 l’uomo scopre che la sua ex moglie ha una nuova relazione, e che l’uomo in questione vive in casa con lei, decide di lasciare Milano per trasferirsi a Napoli, per problemi lavorativi.

A quel punto il legame tra Pasquale e i suoi figli inizia a diventare più problematico, al punto che l’uomo riesce a vederli solo poche volte l’anno, fino a quando i rapporti si interrompono definitivamente. Questa sera così Pasquale ha deciso di cercare le figlie Cristina e Stefania, inviando la posta anche Ciro, attuale compagno della sua ex moglie.

Nello studio di C’è Posta Per Te così Pasquale ha chiesto perdono alle sue figlie, che tuttavia inizialmente sono rimaste spiazzate. Sia Cristina che Stefania infatti hanno ammesso di non considerare Pasquale come il loro padre non avendo ricordi di lui. Ma non solo. Le due si sono anche rivolte a Pasquale chiamandolo per nome, e l’uomo ha addirittura sentito le sue figlie chiamare “papà” Ciro, essendo cresciute con lui.

Sia Cristina che Stefania tuttavia hanno ammesso di aver perdonato il loro vero padre, ma di non sentirsi pronte per aprire la busta. Ciò nonostante entrambe, prima di lasciare lo studio, si sono mostrate disposte a riallacciare i rapporti con Pasquale in futuro. Ma cosa accadrà dunque tra l’uomo e le sue figlie?