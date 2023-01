Uomini e donne, Maria De Filippi offre un lavoro a una corteggiatrice

NEWS

Debora Parigi | 21 Gennaio 2023

Uomini e donne

Il gesto di Maria De Filippi nei confronti di una corteggiatrice

Questo pomeriggio, sabato 21 gennaio, c’è stata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e donne. Ed è stato dedicato ampio spazio sia al Trono Classico che a quello Over. Per chi se lo stesse chiedendo, nessuna scelta da parte dei tronisti, quindi si dovrà ancora aspettare.

Oltre a mostrare quello che è successo in esterna sia per Federico che per Lavinia, è successa anche una cosa che non riguarda nessuno dei due percorsi. Vede protagonista comunque una delle corteggiatrici di Federico e cioè Alice. La ragazza da mesi sta facendo avanti e indietro per prendere parte alle puntate e alle esterne nel suo corteggiamento nei confronti del tronista.

Durante la registrazione di oggi Maria De Filippi ha detto ad Alice di aver saputo che era stata licenziata dal posto in cui lavorava. Il motivo è legato anche all’impegno di dover andare sempre alle registrazioni, il tempo occupato per le esterne, insomma la sua presenza costante a Uomini e donne. Per questo motivo la conduttrice del dating show ha offerto un lavoro alla giovane corteggiatrice.

Dalle anticipazioni, per cui ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, non sappiamo di preciso di che lavoro si tratti. E non sappiamo nemmeno se lei ha accettato o meno. Magari ne parleranno meglio dietro le quinte. Comunque possiamo dire che è stato davvero un bel gesto da parte della De Filippi che sicuramente avrà visto in Alice un ottimo elemento per il suo staff.

Tra l’altro non è la prima volta che accade. Altre volte Maria ha offerto posti di lavoro a persone passate dal programma. Ricordiamo ad esempio uno degli attuali postini di C’è posta per te. Ma anche a un ex tronista che era stato offerto un posto come video-maker. Addirittura qualche anno fa, prima della pandemia, durante il Trono Over c’era uno spazio per degli annunci. E molto spesso si creava un vero e proprio ufficio di collocamento con tante persone da casa che riuscivano a trovare un impiego.