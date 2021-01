1 In chiacchierata con Tommaso Zorzi, Cecilia Capriotti accusa Carlotta Dell’Isola a causa di cattivi odori notturni? (VIDEO)

Nottata impegnativa per Cecilia Capriotti nella Casa del GF Vip. Stavolta però non a causa di Giulia Salemi (che si trova in cucurio), ma per via di Carlotta Dell’Isola. Stando a quanto detto in mattinata durante una conversazione con Tommaso Zorzi, Cecilia ha manifestato del disagio. Secondo lei, infatti, stanotte quando ha raggiunto il suo letto, ha sentito strani rumori e odori notturni provenienti da sotto le coperte. A quel punto Cecilia ha chiesto informazioni a Carlotta che, non è sembrata dello stesso avviso.

In cucina Cecilia Capriotti a colloquio con Zorzi ha spiegato: “Tommaso stanotte io dormivo con Carlotta. Siamo entrambe nel letto, io però ho continuato a fare delle cose. Poi sai quando ti infili nel letto? Ecco mi è arrivata una vampata disarmante!” ha raccontato Cecilia Capriotti decisamente stizzita per quanto successo.

Con Tommaso ad ascoltarla, Cecilia ha fatto una precisa accusa a Carlotta, la quale però ha negato tutto, ma non sembra averla convinta:

A quel punto Tommaso ha fatto la domanda specifica, chiedendo: “Di m***a?” e Cecilia in questa occasione ha replicato: “Le ho detto ‘ma è fuoriuscito qualcosa da te?’ e lei mi fa ‘ma quando mai!’ E io le faccio ‘Eh no…Sto morendo’. Ma poi sai che sto arrivando…Come fai? Anche questo disagio? Mi sono addormentata nella m***a”.

Tommaso Zorzi al racconto di Cecilia Capriotti è scoppiato a ridere. Ecco il video del momento in cui la gieffina rivela l’accaduto…

Cecilia Capriotti e le flautolenze notturne di Carlotta: “come entro nel letto, una vampata disaVmante. Ho detto ma è fuoriuscito qualcosa da te? Mi sono addormentata nella merda.”#GFVIP pic.twitter.com/919iirTtam — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 2, 2021

