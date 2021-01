1 Su Twitter Cecilia Capriotti non ci sta e litiga con la tata di Tommaso Zorzi. Poi le lancia un duro avvertimento. Le sue parole

È un fiume in piena Cecilia Capriotti e in queste ultime ore sembra averne davvero per tutti. Dopo aver dato della stratega a Maria Teresa Ruta durante un’intervista a Casa Chi ed essersi tolta qualche sassolino dalla scarpa, la gieffina si è riversata sui social e ha replicato ad alcuni utenti. Tra i tanti commenti ha beccato quello della tata di Tommaso Zorzi ed ha finito per litigarci, per poi lanciarle un avvertimento.

La domestica di Tommaso non sembra nutrire grande simpatia nei confronti di Cecilia Capriotti, tanto che a inizio della scorsa settimana ha invitato i suoi utenti a far si che venisse eliminata dal GF Vip. Ma non solo, perché in puntata, si è verificato un siparietto per quel che riguarda l’età della gieffina. La tata ha fatto una precisazione sul suo profilo su Twitter:

“Cecilia ha sbagliato. Ha 45 credo. Quindi è più sorella che mamma, amore”

Una volta uscita dalla Casa, Cecilia Capriotti è andata a controllare cosa si dice di lei su Twitter, fino a che non si è imbattuta nel post della tata di Zorzi:

“Intanto impara a scrivere italiano. Vergognati per ciò che scrivi. Quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto e spero ti insegni un po’ di educazione. Altri insulti e ti denuncio”, ha sbottato Cecilia Capriotti. La domestica dell’influencer, però, non ha proseguito il battibecco (almeno per ora).

Qualcuno ha fatto notare alla gieffina che forse non è il caso di prendersela così a male, sottolineando anche che la tata di Tommaso Zorzi non è italiana e dunque le si può perdonare qualche errore grammaticale.

Non sappiamo se Cecilia Capriotti e la tata di Tommaso Zorzi hanno avuto poi modo di parlare tra loro privatamente e chiarirsi dopo questa lite (o diverbio) su Twitter.