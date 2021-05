1 Cecilia Rodriguez parla dei naufraghi

Per questo quinto appuntamento con Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha accolto in studio Cecilia Rodriguez. La fidanzata di Ignazio Moser, ora concorrente a L’Isola dei Famosi, ha chiacchierato a lungo con il conduttore e ha avuto modo di dire la sua anche sugli altri naufraghi. Su alcuni di loro ha fatto anche degli apprezzamenti.

Tutto è nato da un gioco ideato da Tommaso, in cui Cecilia doveva dire la sua su ognuno dei famosi impegnati in Honduras. Simpaticamente la Rodriguez ha accettato, facendo poi la battuta: “Tanto Ignazio non mi sente diciamo, lo cancelliamo dalla circolazione poi”, per scoppiare a ridere, facendo divertire anche Zorzi. Così la sorella di Belén si è prestata al gioco risultando davvero molto divertente, come ci ha abituati in questi anni.

Il primo scelto dal presentatore è Roberto Ciufoli. Ecco il giudizio di Cecilia: “Beh, ho avuto sempre una passione per i pelati, diciamo. Però magari quando era giovane era più bello, non dico che non lo sia. Ma è un uomo troppo maturo e io preferisco uomini più piccoli”. Quindi l’attore comico non del tutto bocciato dalla Rodriguez, ma diciamo che opta per un uomo con caratteristiche differenti.

Tommaso è parso sempre più interessato all’argomento e ha posto altre domande alla sua amica. L’attenzione si è spostata poi su Akash Kumar. Anche in questo caso Cecilia Rodriguez è stata molto sincera: “Voglio dire questa cosa. Perché io non sono una che va dietro la bellezza. Mi sta molto simpatico, ma non è proprio il mio tipo”

La chiacchierata tra Tommaso Zorzi e Cecilia Rodriguez è continuata e l’elenco dei naufraghi, con altrettanti giudizi da parte dell’argentina si è fatto via via più curioso. Scopriamo insieme le altre dichiarazioni della showgirl sui naufraghi de L’Isola dei Famosi…