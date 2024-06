Tanta attesa per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Vediamo quindi dove e quando si sposano Cecilia e Ignazio, chi sono gli invitati e tutti i dettagli delle nozze.

Quando si sposano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

È tutto pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia aveva annunciato le nozze molto tempo fa, ma poi erano state rimandate per motivi personali, tra cui l’impossibilità di partecipare da parte di una zia della sposa proveniente dall’Argentina.

Ma adesso finalmente ci siamo e manca davvero poco a quando gli sposi si diranno sì. Quindi, quando si sposano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Le nozze sono fissate per questo weekend per un totale di tre giorni complessivi.

Come infatti hanno anche spiegato qualche mese fa a Verissimo, Cecilia e Ignazio hanno deciso di fare due cerimonie. La prima è per sabato 29 giugno e si tratta di un evento per pochi intimi, le famiglie per essere più precisi. È qualcosa di chiuso e lontano da occhi indiscreti.

Domenica 30 giugno, invece, si passa alla cerimonia vera e propria, quella in grande stile con tantissimi invitati e anche ospiti musicali. Infine dovrebbe essere compreso nell’evento anche lunedì 1 luglio con altri festeggiamenti. La coppia, infatti, aveva parlato di tre giorni per questo matrimonio.

Cecilia e Ignazio dove si sposano?

Adesso che sappiamo la data delle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, c’è molta curiosità anche sulla location delle nozze, quindi dove si sposano. A tal proposito, possiamo dirvi che la coppia ha scelto la Toscana.

In particolare i due convoleranno a nozze nella Villa Medicea La Ferdinanza di Artimino, frazione di Carmignano, in provincia di Prato. Tra l’altro veniamo a sapere che il paese è completamente blindato e il sindaco è molto felice di queste nozze perché sono un’opportunità per far conoscere la cittadina.

Per quanto ne sappiamo, nella giornata del 29 giugno dovrebbe avvenire il matrimonio con rito religioso. Mentre il 30 giugno è previsto quello civile. Ma non abbiamo informazioni dettagliate e ufficiali su questo.

Comunque la sposa vestirà un abito realizzato da Atelier Emé, che è lo stesso che ha realizzato i vestiti per il matrimonio di Diletta Leotta. A tal proposito, è probabile che anche la Rodriguez faccia dei cambi abito.

Chi sono gli invitati al matrimonio di Cecilia e Ignazio

Tantissimi sono gli invitati per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Si parla di almeno 200 persone presenti. Consideriamo che ci saranno tanti parenti, molti provenienti dall’Argentina.

Non mancheranno gli amici degli sposi, quindi ci aspettiamo tanti volti vip. La lista non è stata resa nota, ma abbiamo saputo della presenza di un ospite musicale di rilievo. Stiamo parlando di Tananai che con la sua musica e le sue canzoni relizzerà la “colonna sonora” delle nozze.

Ovviamente non mancherà Belen Rodriguez, sorella della sposa, nelle vesti di damigella d’onore. Con lei ci saranno anche i figli Santiago e Luna Marì i quali avranno il compito di portare le fedi.