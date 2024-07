Stando alle ultime segnalazioni alcuni fan avrebbero notato un riferimento a Francesco Monte nelle promesse di matrimonio fatte da Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser.

Il presunto riferimento di Cecilia Rodriguez

Come ben sappiamo alcuni giorni fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati coronando il loro sogno dopo sette anni di amore. In questa occasione tutti i presenti hanno versato delle lacrime, soprattutto ascoltando le promesse di matrimonio che si sono scambiati gli innamorati. Qui di seguito le parole di Cecilia:

“Non mi sono preparata un discorso e non sono brava a scrivere. Abbiamo sempre avuto il coraggio di dirci tutto guardandoci negli occhi, nel bene e nel male.

Grazie perché non hai mai voluto cambiarmi. Mi hai accettata così come sono ed è la dimostrazione d’amore più grande che possa esistere. Mi hai insegnato tanto su questo, mi ami come sono, con i miei pregi e i miei difetti”.

Il discorso, ad alcuni fan, ha fatto venire il dubbio che Cecilia Rodriguez possa aver fatto un riferimento (anche solo involontario) a Francesco Monte. Come riporta anche il sito Gossip e TV, infatti, in passato la sposa aveva rivelato le ragioni che avevano portato alla loro rottura dopo quattro anni insieme:

“Io sono questa, quella che balla sui tavoli. Anche io avevo cercato di cambiare di lui delle cose sbagliate. Ma lui aveva deciso di cambiare aspetti del mio carattere che invece sbagliati non sono”.

Un discorso simile a quello che ha fatto nel corso del suo matrimonio, ma che aveva in questo caso al centro il rispetto e l’accettazione l’uno dell’altra. Ovviamente non sappiamo se Cecilia Rodriguez abbia davvero avuto intenzione di fare riferimento a Francesco Monte oppure se è stato solo un caso. Probabilmente non lo scopriremo mai, ma non importa perché l’unica cosa che conta è che oggi sia felice con Ignazio.