Da ormai circa un mese si mormora che Chiara Ferragni abbia un presunto nuovo flirt, un ortopedico toscano di 31 anni. In queste ore così l’influencer è stata paparazzata insieme a colui che sarebbe il suo compagno.

Nuovo amore per Chiara Ferragni?

Da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono separati, l’influencer e il rapper sono spesso finiti al centro del gossip. Solo nelle ultime settimane si è parlato di un nuovo presunto flirt per l’imprenditrice digitale e a lanciare lo scoop è stato il portale mam-e.it. Stando a quanto riportato, Chiara avrebbe iniziato a frequentare un ortopedico toscano di 31 anni di nome Andrea, che lavorerebbe presso l’Humanitas di Milano. I due, sempre stando alle indiscrezioni emerse, si sarebbero conosciuti durante una vacanza della Ferragni a Forte dei Marmi, uno dei luoghi estivi più amati dall’influencer.

Poche ore dopo tuttavia a smentire questo pettegolezzo ci ha pensato Deianira Marzano, che ha fatto sapere di aver parlato con la stessa Chiara, che avrebbe negato la frequentazione. A rincarare la dose è stato però in seguito Dagospia, che ha svelato ulteriori dettagli sull’ortopedico.

Adesso come se non bastasse a intervenire è il settimanale Diva e Donna, che sulla copertina del suo nuovo numero mostra le foto di Chiara Ferragni, paparazzata insieme a quello che sarebbe il suo nuovo flirt, Andrea. I due sono stati beccati in spiaggia in Versilia e gli scatti in questione in breve hanno fatto il giro del web.

A oggi tuttavia la Ferragni non ha ufficializzato in alcun modo il gossip sul suo conto e non sappiamo dunque quale sia la verità. Non è da escludere però che tra Chiara e Andrea ci sia solo una semplice amicizia. Sempre nelle ultime ore intanto a tornare al centro del gossip è stato anche Fedez. Il rapper infatti è stato paparazzato insieme a Taylor Mega, dopo le recenti voci di un presunto flirt.