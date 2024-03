Gossip

Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2024

Finalmente tra pochissimi mesi Cecilia Rodriguez sposerà Ignazio Moser, con il quale fa coppia fissa da diversi anni. In queste ore intanto arriva il commento di Francesco Monte, ex fidanzato della showgirl.

Pochi giorni fa, nel corso di un’intervista a Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato finalmente la data delle loro nozze. Come sappiamo la coppia, legata da ormai diversi anni, già nel 2022 aveva confermato l’imminente matrimonio, che tuttavia è stato rinviato per via di alcuni intoppi. Adesso però sembrerebbe che tutto sia pronto per il grande giorno di Cecilia e Ignazio, che si sposeranno il prossimo 30 giugno. La Rodriguez e Moser hanno anche rivelato i primi dettagli sulle nozze. A partecipare all’evento saranno circa 200 invitati e ovviamente Belen è stata scelta come damigella d’onore.

Mentre attendiamo il grande giorno della coppia, in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato. La notizia del matrimonio di Cecilia e Ignazio è infatti arrivata fino a Francesco Monte, che come tutti sappiamo in passato ha avuto una lunga relazione con la showgirl argentina. Quando però quest’ultima partecipò alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove conobbe il suo futuro marito, decise di lasciare in diretta l’ex tronista, per iniziare così una relazione con l’ex ciclista.

Ma come ha reagito dunque Francesco Monte alle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Il cantante, intervistato dal programma Casa SDL, in maniera fredda e rapida ha affermato di non avere alcun tipo di rapporto con la sua ex fidanzata e di non essere a conoscenza della notizia dell’imminente matrimonio. Monte così ha affermato: “Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l’hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri”.

I fan intanto attendo con ansia il grande giorno di Cecilia e Ignazio e a questa splendida coppia facciamo i nostri migliori auguri.