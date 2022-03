Cecilia Rodriguez si cancella da Instagram

“O lo capite una volta per tutte, o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me. Il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro”, scriveva una settimana fa circa sul proprio profilo Instagram Cecilia Rodriguez. Parole rivolte ai follower, che insistentemente le chiedevano di pubblicare contenuti che la ritraessero con il fidanzato Ignazio Moser o azzardavano domande sul suo conto.

Uno sfogo che non è passato inosservato, e che fin da subito ha fatto parlare anche per i toni usati dall’influencer. Cecilia ha però precisato a più riprese: “È il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. Per questo io devo farlo vedere, per tutto il tempo devo parlare del mio fidanzato?”.

Dalle parole ai fatti

Quella che sembrava una minaccia, il cui concretizzarsi era per molti pura fantascienza, ha invece trovato riscontro nei fatti. Tanto che, se uno provasse a cercare oggi la showgirl su Instagram, non la troverebbe più. Insomma, un addio ai social brusco, che lascia pensare e riflettere.

Forse nelle parole scritte giorni fa si celava un avvertimento che poi tanto sottile non era.

“Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col cervello. […] Altrimenti avrei fatto Instagram con il mio fidanzato”, dichiarava la sorella di Belen, scagliandosi contro coloro che, presi da una morbosa curiosità e dalla sua storia d’amore con Ignazio, ne hanno varcato il limite aspettandosi solo contenuti sulla storia d’amore, e portandola a reagire in questo modo.

La reazione di Ignazio Moser

Anche Ignazio Moser sembra aver risentito della cosa, e dopo un periodo passato a New York mentre lei era impegnata con la Fashion Week a Milano, proprio oggi ha pubblicato una Storia emblematica: tre puntini di sospensione su sfondo nero. A chi si rivolgerà? Ai follower di entrambi, per il comportamento nei confronti della sua vita privata con Cecilia? Alla sua stessa fidanzata, che ha abbandonato senza remore i social? Oppure c’è dell’altro che non ci è dato sapere?

Quel che è certo è che ora c’è da chiedersi come se la stiano passando in casa Moser-Rodriguez, e come ovvieranno a quella che per certi versi può considerarsi una mossa estrema da parte della giovane influencer e imprenditrice, che purtroppo racconta una realtà social spesso senza freni.

“Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi (rivolgendosi ai follower, ndr), però io penso, spero, che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram”.

La Storia “incriminata” di Ignazio Moser

Insomma, a un giorno dalla festa della donna l’azione dirompente e inaspettata di Cecilia Rodriguez sembra provocatoria al punto giusto.

Proprietaria di una linea di abbigliamento creata con i fratelli Jeremias e Belen, che sta avendo molto successo e piace molto alle persone, e dopo aver lanciato il Sister’s Market, il pop up store aperto nel cuore di Milano assieme alla sorella, il suo sembra un chiaro segnale di protesta. Quasi a dire: “Io non sono solo la storia d’amore con Ignazio, ma in me c’è molto di più”.

a cura di Victor Venturelli

