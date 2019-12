1 Ospite della prima puntata di Rivelo, Cecilia Rodriguez svela in che rapporti è oggi con Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Questa sera torna in prima tv su Real Time la nuova stagione di Rivelo, programma condotto da Lorella Boccia. Ospite della prima puntata Cecilia Rodriguez, la quale si racconterà senza filtri. Intanto sono già state diffuse le prime anticipazioni. L’ex gieffina ha svelato, tra le tante cose, in che rapporti è oggi con Andrea Iannone (ex della sorella Belen Rodriguez) e con la fidanzata di quest’ultimo Giulia De Lellis. Spazio poi anche all’argomento legato alle nozze con Ignazio Moser.

Dopo lo straordinario successo, dunque, ritorna il programma di interviste che, come abbiamo detto, vedrà protagonista proprio Cecilia. Dal suo arrivo in Italia l’argentina ha imparato a farsi apprezzare dal pubblico, nonostante, comunque non siano mancati giudizi negativi. Qualcuno infatti l’ha spesso equiparata a sua sorella Belen e di questo spesso ne ha sofferto, come da lei stessa confessato:

“Col tempo ho imparato a gestire le critiche… all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”.

E proprio a proposito di sua sorella Belen, non è mancata la fatidica domanda su Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Con curiosità, Lorella Boccia ha chiesto a Cecilia Rodriguez in che rapporti è oggi con il pilota di Moto GP, il quale ha avuto una storia d’amore con Belen:

“Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della mia famiglia”.

Giustamente per il bene della famiglia, Cecilia ha preferito chiudere qualsiasi tipo di legame con lo sportivo. Con Giulia De Lellis invece? Ci sarà mai stata un’amicizia? A svelarlo è la stessa showgirl che ne ha parlato in esclusiva a Rivelo:

“Mentre Giulia De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l’amicizia è altro!”

Quindi stando a quanto appreso dalle parole di Cecilia Rodriguez tra lei e Giulia De Lellis non vi è mai stata alcuna amicizia, ma al contempo ha sostenuto di averla conosciuta e di essersi ricreduta.

Non è stata però l’unico tema affrontato da Cecilia, la quale ha parlato anche delle nozze con il suo fidanzato Ignazio Moser…