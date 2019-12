Rivelo: quando inizia, puntate, interviste, conduttrice, ospiti e streaming

Tutte le curiosità e news sulla nuova stagione di Rivelo: quando inizia, le puntate, le interviste, la conduttrice, gli ospiti e dove vederlo in tv e streaming.

Rivelo quando inizia

Anche Real Time può vantare in questi anni programmi di gran successo, da Bake Off Italia a Matrimonio a Prima Vista, giusto per citarne alcuni. Dopo l’ottima riuscita della prima stagione, torna anche Rivelo, dove l’obbiettivo è quello di far mettere a nudo i vip e far rivelare loro un lato nascosto mai detto prima.

Ma quando inizia la trasmissione, realizzato da Arcobaleno Tre per Discovery Italia? Il programma prenderà il via giovedì 19 dicembre, a partire dalle 21:10, ovviamente su Real Time. Dunque questa è la prima grande novità, dato che lo scorso anno abbiamo visto Rivelo in seconda serata.

Entriamo ora nel dettaglio e scopriamo quante puntate ci attenderanno e chi sarà la conduttrice.

Le puntate e la conduttrice

Esattamente come la prima edizione, al timone di conduzione confermatissima Lorella Boccia.

La ballerina, narratrice anche del daytime di Amici insieme al collega Marcello Sacchetta, è pronta alla sua seconda edizione di Rivelo.

Ancora non è ben chiaro quante puntate ci attenderanno, ma se si punterà al format originale della prima stagione, in totale dovremmo assistere a 12 puntate totali.

Ora ci si chiede a chi saranno dedicate le interviste e dunque gli ospiti che Lorella accoglierà in studio. Giungono già le prime news in merito…

Interviste e ospiti

Lorella Bocca nello studio accoglierà vari personaggi e volti noti dell’attualità e del mondo dello spettacolo. E a Rivelo gli ospiti saranno davvero tanti. Con loro la conduttrice si lascerà andare ad una lunga chiacchierata dove andrà a sviscerare la vita privata dell’intervistato in questione. L’obiettivo finale, come detto anche in precedenza, è quello di far rivelare degli aneddoti e curiosità più intime.

Lo scorso anno, per esempio, ad incuriosire particolarmente, tra le tante, furono le interviste di Stefano De Martino, Ignazio Moser, Paola Di Benedetto, Luca Marin, Andrea Pinna e Costantino Vitagliano.

In questa nuova stagione chi saranno invece gli ospiti di Rivelo? Già dal promo lanciato in questi giorni, che vi riproponiamo qui sotto, siamo in grado di dirvi chi vedremo nel salotto di Real Time.

A mettersi a nudo nella prima puntata ci sarà Cecilia Rodriguez, e nelle puntate successive vedremo anche Luca Onestini, Aida Yespica, Yari Carrisi, Aldo Vitali e Stefano Bettarini e molti altri…

Promo

In questi giorni è stato lanciato il promo della nuova edizione di Rivelo. Questo un piccolo estratto dell’intervista, che come vi abbiamo già accennato, vedrà protagonista della prima puntata proprio Cecilia Rodriguez.

Dove vedere Rivelo in tv e streaming

Per vedere Rivelo in tv a partire dal 19 Dicembre basta semplicemente andare sul canale 31 del digitale terrestre o su 160 di Sky (quest’ultimo vi dà la possibilità di riguardare la trasmissione un’ora dopo sul 161).

Nel caso in cui non riusciste a guardare in diretta le puntate di Rivelo, non c’è da temere, poiché esistono svariati modi per vedere o recuperare gli episodi dello show persi.

Se siete fuori casa ma disponete di una buona connessione internet potete collegarvi al sito o all’app di DPlay. La piattaforma streaming è totalmente gratuita e per utilizzarla basta semplicemente registrarsi inserendo mail e password valide. Sempre tramite il sito in questione è possibile rivedere non solo le puntate andate in onda quest’anno, ma anche la prima stagione.

Inoltre, sempre nel medesimo modo, sono presenti sulla piattaforma anche altri programmi di Real Time. Tra questi per esempio il daily di Amici di Maria De Filippi, Cortesie per gli ospiti e molti altri.

Ma Rivelo quest’anno è possibile commentarlo anche su Twitter e nei vari social network, grazie all’hashtag ufficiale fornito dalla tramissione: #Rivelo.

Pronti a scoprire tutti i segreti dei vostri beniamini e dei personaggi del piccolo schermo?

