Vi riportiamo tutte le informazioni su Cecilia Sala, giornalista specializzata in politica estera, salita alle cronache per la sua detenzione in Iran. Vediamo quindi la sua biografia, la vita privata, la carriera e i social.

Chi è Cecilia Sala

Nome e cognome: Cecilia Sala

Età: 29 anni

Data di nascita: 26 luglio 1995

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Leone

Professione: giornalista

Fidanzato: Cecilia è fidanzata con Daniele Raineri

Figli: Cecilia non ha figli

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @ceciliasala

Cecilia Sala età, altezza e biografia

Andiamo a conoscere meglio chi è Cecilia Sala attraverso la sua biografia, quindi di dov’è, quando e dov’è nata e quanti anni ha. Cecilia è nata a Roma il 26 luglio 1995, quindi ha 29 anni di età ed è del segno zodiacale del Leone. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Per quanto riguarda la famiglia di Cecilia Sala, chi sono i suoi genitori? Sono conosciuti, infatti il padre è Renato Sala, dirigente bancario, mentre sua madre è Elisabetta Vernoci, dirigente e attivista ambientale.

Sugli studi, dobbiamo dire che Cecilia si è diplomata al liceo scientifico statale Camillo Cavour di Roma. Poi dal 2014 al 2018 ha seguito il corso di laurea in economia all’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, interrompendo gli studi a sei esami dal conseguimento della laurea triennale.

Vita privata: chi è il fidanzato Daniele Raineri

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Cecilia Sala, alcuni si chiedono se abbia o meno un fidanzato. La giornalista è fidanzata con Daniele Raineri e scopriamo adesso chi è.

Daniele Raineri è anche lui un giornalista e ha 47 anni. Ligure di origine, è nato a Genova il 31 marzo 1977. È un giornalista professionista specializzato nel raccontare le notizie dall’estero. Vive a Roma, ma viaggia continuamente per lavoro.

Parlando della sua carriera, Daniele Raineri è stato corrispondente dal Cairo e da New York per Il Foglio, lo stesso giornale per il quale lavora Cecilia Sala. Ha lavorato in diverse zone del Medio Oriente, dall’Iraq alla Siria e altri Paesi. E collabora per Il Post di Luca Sofri. Il giornalista è anche corrispondente di guerra e a tal proposito ha vissuto a stretto contatto con i soldati americani, con l’esercito iracheno e con i ribelli siriani durante la guerra civile. Conosce molto bene l’arabo, che ha studiato nello Yemen.

Dall’aprile 2022 a settembre 2024 Raineri ha lavorato come inviato per Repubblica, occupandosi soprattutto della guerra in Ucraina per la redazione esteri. Poi è passato a Il Post.

Dove seguire Cecilia Sala: Instagram e social

Scorpiamo adesso tutte le informazioni social su Cecilia Sala. A tal proposito vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che verte quasi totalmente sul suo lavoro di giornalista.

Sul profilo troviamo anche molte storie in evidenza che riguardano il suoi reportage in Ucraina, Palestina, in Iran, Egitto e molte zone di guerra e altre crisi estere.

Carriera

Vediamo adesso tutta la carriera di Cecilia Sala, attualmente giornalista specializzata in politica estera. Lei ha iniziato nel 2015 a collaborare come inviata e reporter con Vice. Successivamente ha lavorato con Michele Santoro a Servizio pubblico su LA7, dove è diventa giornalista professionista.

Nel corso degli anni Sala ha collaborato con Vanity Fair, L’Espresso, la Rai e Will Media. Inoltre ha lavorato nella redazione di Otto e mezzo su LA7. Dal novembre 2019 è entrata a far parte della redazione de Il Foglio.

Nel 2020 Cecilia Sala ha realizzato per Huffington Post, insieme a Chiara Lalli, Polvere. Si tratta di un podcast in otto puntate sull’omicidio di Marta Russo. Nel 2021, invece, sullo stesso tema ha pubblicato il saggio Polvere. Il caso Marta Russo. Dal 10 gennaio 2022 è diventata autrice e voce di un nuovo podcast, Stories, pubblicato quotidianamente su Chora Media.

Come giornalista Cecilia è stata ospite di varie trasmissioni televisive come Piazzapulita, Dimartedì, L’aria che tira e In altre parole di La7 e Le parole di Rai 3.

Detenzione in Iran

Nel 2024 Cecilia Sala si trovava in Iran per lavoro con un visto giornalistico per per lavorare ad alcune nuove puntate del podcast Stories. In passato aveva raccontato alcune storie sul patriarcato e la repressione del dissenso nel Paese.

Il 19 dicembre la giornalista è stata arrestata mentre si trovava in un hotel di Teheran, dove alloggiava. La notizia dell’arresto è però stata resa nota pubblicamente dal Ministero degli esteri italiano solo il successivo 27 dicembre. L’ambasciatrice d’Italia a Teheran Paola Amadei l’aveva infatti incontrata presso la prigione di Evin a Teheran, nella quale sono abitualmente detenuti gli oppositori politici e i cittadini stranieri. La detenzione è avvenuta in regime di isolamento.

Secondo alcune dichiarazioni, tra cui anche quella dell’ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, la detenzione di Cecilia Sala sarebbe stata legata all’arresto dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, avvenuto in Italia su richiesta degli Stati Uniti nell’ambito di un’indagine che lo vede accusato di traffico di tecnologia bellica, e di cui l’ambasciata iraniana aveva richiesto il rilascio.

L’8 gennaio 2025 Cecilia Sala è stata rilasciata e quindi rientra in Italia.