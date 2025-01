Aperti i casting per la prossima Velina bionda di Striscia La Notizia: ecco come fare per candidarsi

Striscia La Notizia è alla ricerca della nuova Velina bionda! Sogni di prendere parte al programma e di salire sul bancone più famoso della tv? Ecco come fare per partecipare ai casting, che sono già aperti.

Striscia La Notizia cerca una nuova Velina

Rivoluzione in atto a Striscia La Notizia. Chi segue il tg satirico sa bene che nell’ultimo periodo ad affiancare i conduttori sono stati Beatrice Coari, nel ruolo di Velina, e Gianluca Briganti, nel ruolo di Velino. Ieri sera tuttavia proprio quest’ultimo ha ufficialmente lasciato la trasmissione, mettendo così un punto definitivo alla sua esperienza all’interno del fortunato programma di Canale 5. Ma non finita qui.

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, proprio nella puntata andata in onda nella serata di martedì 7 gennaio, hanno annunciato che Striscia è ufficialmente alla ricerca della prossima Velina bionda che a breve arriverà ad affiancare Beatrice. Ebbene sì, sono infatti aperti i casting per chiunque volesse provare a mettersi in gioco e solo nelle settimane a venire sapremo chi sarà la fortunata vincitrice.

Ma come fare per iscriversi ai casting per diventare la prossima Velina di Striscia La Notizia? I passaggi sono semplici. Basta infatti collegarsi al sito ufficiale del tg satirico, cliccare sul link dedicato alle selezioni e compilare il form con tutti i dati. In seguito per tre settimane, a partire da lunedì 13 gennaio, saranno proprio i telespettatori a votare le proprie candidate preferite. Nel corso della finalissima verrà infine eletta la vincitrice, che diventerà a tutti gli effetti la nuova Velina bionda, che affiancherà Beatrice Coari.

Ma cosa accadrà dunque e chi sarà a spuntarla? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo a tutte le candidate e anche a Gianluca Briganti, che ieri sera ha salutato per l’ultima volta il pubblico.