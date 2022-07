Cecilia Zagarrigo è diventata mamma

Cecilia Zagarrigo – foto Instagram

Doppi auguri a Cecilia Zagarrigo: oltre a festeggiare il compleanno (28 anni), ieri è anche diventata mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, abbiamo avuto modo di vederla nel parterre da prima per Oscar Branzani, poi alla corte di Luca Onestini (ma rifiutata da entrambi) e infine è riuscita a conquistare il cuore di Carlo Pietropoli, anche se la loro storia è durata meno del previsto.

L’amore vero Cecilia Zagarrigo l’ha trovato accanto a Moreno Casamassima, suo attuale compagno. Dopo un’amicizia di lunga data, hanno capito di non poter fare a meno l’una dell’altro fino a innamorarsi perdutamente. Una relazione che è diventata subito importante e portati a fare il grande passo: costruire insieme una famiglia. Ieri l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il suo fidanzato sono diventati finalmente genitori. Un parto che, stando a quanto accennato dalla diretta interessata su Instagram, non sarebbe stato semplice: “Ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti, ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita. Benvenuta al mondo Mia.. Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello”.

Cecilia Zaggarigo ci ha tenuto anche a dare qualche piccolo dettaglio sulla nascita della sua bambina. Oltre ad aver rivelato il nome e la data di nascita, ha anche fatto sapere che la piccola Mia è nata alle 21:27 e pesa 2,9 kg. E ancora ha aggiunto a riguardo: “Oggi 30/07 io rinasco una seconda volta. Auguri a me per una nuova vita insieme a te e al tuo splendido papino”. Ad accompagnare queste parole uno scatto della figlia. Si vedono appena le labbra e le mani.

Successivamente sempre Cecilia ha pubblicato una foto dalla finestra della sua stanza, dove ad attenderla c’erano sua mamma e sua suocera, il cognato e il fidanzato Moreno. Insieme hanno fatto uno striscione per il suo compleanno, oltre a festeggiare l’arrivo di Mia.

Storie Instagram di Cecilia Zagarrigo

Novella2000.it si congratula con Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima e dà il benvenuto alla piccola Mia. E tanti auguri di buon compleanno all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

