Silvia Provvedi, il compagno condannato a 12 anni di carcere

Condanna per il compagno di Silvia Provvedi

La notizia arriva direttamente da The Pipol Cronaca e riguarda il compagno di Silvia Provvedi, Giorgio De Stefano e il processo che l’ha visto protagonista. Come raccontato dalla pagina Instagram il compagno della leader del duo ‘Le Donatella’, ha subito una condanna a 12 anni di carcere, rispetto ai 20 di reclusione richiesti.

Stando a quanto si legge il fidanzato di Silvia Provvedi ha avuto modo di presentarsi da incensurat. A processo con rito abbreviato, sono state meglio articolate le diverse contestazioni. Durante tutte le fasi del processo del procedimento la difesa ha smentito la tesi e ha ribadito l’estraneità di Giorgio De Stefano alla criminalità organizzata.

Inizialmente gli anni di reclusione previsti erano 20 anni, ridimensionati poi a 12 anni e 8 mesi, “derubricando il reato ed escludendo le aggravanti tra cui quella di capo promotore“, come si legge su The Pipol Cronaca. Ancora a riguardo aggiunge: “La difesa farà appello all’esito delle motivazioni dichiarandosi altresì vicina alla compagna di Giorgio De Stefano, Silvia Provvedi, assicurando la tutela della sua immagine”. Non solo, la pagina sottolinea anche come Giorgio De Stefano sia stato sempre presente alle udienze, fornendo anche importanti elementi agli inquirenti per fare chiarezza.

Qual è stata la reazione di Silvia Provvedi dopo l’accaduto? L’ex gieffina non si è mai esposta troppo circa questa situazione. Nel momento in cui è arrivato il responso si trovava in Sicilia insieme a sua sorella Giulia per un evento. Poi la pubblicazione della storia Instagram. Come ricorda anche Gossip e TV, in compagnia di sua figlia Nicole e un pensiero: “Buona notte dall’amore della mamma e del papà. A domani puzzola”. L’aver menzionato Giorgio De Stefano sta a significare dunque come i due continuino a essere legati, nonostante tutto.

Vedremo se Silvia Provvedi deciderà di dire qualcosa.

