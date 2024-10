La Rai ieri sera in occasione di “Cento – Un secolo di Servizio Pubblico”, ha reso omaggio all’indimenticabile Raffaella Carrà! Una performance meravigliosa ha visto esibirsi i ballerini sulle note di alcuni dei suoi brani e citazioni più celebri. Tutti i dirigenti e dipendenti della rete presenti, si sono alzati in piedi per una lunga standing ovation!

L’omaggio a Raffaella Carrà

Ieri sera la Rai ha celebrato i 100 anni di Servizio pubblico radiotelevisivo con la trasmissione “Cento – Un secolo di Servizio Pubblico”, condotta da Carlo Conti. Con la serata evento di ieri si sono chiusi i festeggiamenti iniziati a gennaio per i 70 anni della TV. Tanti gli ospiti presenti e uno speciale omaggio a lei, Raffaella Carrà!

LEGGI ANCHE: Veronica Gentili assente a Le Iene, in diretta il triste annuncio di Angioni: “È morto il papà” – VIDEO

La regina della TV e dello spettacolo italiano è venuta a mancare il 5 luglio 2021. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando un vuoto incolmabile nei suoi familiari, in tutti coloro che le hanno voluto bene e nel pubblico. Di tanto in tanto la Rai ama ricordare Raffaella Carrà, il suo talento infinito e modo di essere che tanto è stato d’ispirazione per colleghi e telespettatori.

LEGGI ANCHE: Max Giusti fa una perfetta imitazione di Cristiano Malgioglio

Così ieri sera l’atmosfera è totalmente cambiata quando, a un certo punto, è arrivato l’omaggio alla straordinaria artista del nostro tempo, icona di stile e grande protagonista del servizio pubblico come Raffaella Carrà!

I video mostrano tutto il corpo di ballo riprendere solo alcuni dei momenti più incredibili della meravigliosa carriera di Raffaella. Per poi lasciare spazio alle coreografie sulle note di “Rumore”, “Ballo ballo” e “Pedro”.

Ne è seguito un lunghissimo applauso da parte di tutti i dirigenti e dipendenti Rai. Tutti si sono alzati in piedi per Raffaella Carrà, rendendole così il giusto tributo che merita.

Il bellissimo omaggio a Raffaella Carrà nella serata che celebra i 100 anni della Rai.



Con i dirigenti e i dipendenti Rai in piedi per lei #Cento #RaffaellaCarrà ❤️ https://t.co/9wTNIXgvhd — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 6, 2024

Passa il tempo è vero. Sono già trascorsi quasi 3 da quando Raffaella Carrà non è più tra noi. Ma la sua presenza attraverso ricordi, video, canzoni e testimonianze è sempre viva. E questo omaggio ne è la testimonianza più tangibile!