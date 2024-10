Ieri sera nel corso della prima puntata di Che Tempo Che Fa non sono mancate le risate. Max Giusti ha infatti fatto una perfetta imitazione di Cristiano Malgioglio che ha strappato un sorriso a tutto il pubblico.

L’imitazione di Max Giusti

Ieri sera è ufficialmente partita la nuova edizione di Che Tempo Che Fa e come al solito grandi ospiti sono arrivati nello studio di Fabio Fazio, da Amadeus a Damiano David. Non sono mancate naturalmente anche le risate e a far divertire il pubblico è stato Max Giusti. Il celebre comico infatti ha fatto una perfetta imitazione di Cristiano Malgioglio, a sua volta ospite della trasmissione, e il momento in breve è diventato virale. Giusti infatti ha indossato gli stessi abiti del paroliere e lo ha imitato in tutto e per tutto, strappando una risata a tutto il pubblico e allo stesso Malgioglio.

Anche Fabio Fazio ha commentato ironicamente la scenetta, affermando divertito: “Ragazzi ma è stato un esperimento perfetto”. Sui social non sono mancati i commenti ironici degli utenti, che si sono goduti il momento.

Come annunciato, oltre a Max Giusti tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa c’è stato anche Amadeus. Da qualche settimana infatti il conduttore è ufficialmente approdato sul Nove e nel corso della chiacchierata con Fazio ha detto la sua sulle critiche per gli ascolti di Chissà chi è. In merito il presentatore ha affermato:

“Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto di quattro anni, mancano un po’ di centinaia di puntate e quando si inizia un percorso è come fare un viaggio nuovo, in una rete nuova, e quindi è giusto dare il tempo alla trasmissione di rodare, di mettersi a posto, di far sapere alle persone che sono qua. […] L’aspetto che mi dispiace di più riguarda la gente che mi sta attaccando violentemente su alcuni giornali. Io ho 62 anni, ho fatto cose belle, arrivi a un punto in cui hai voglia di sperimentare, fare cose nuove”.