Questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello si è tornato a parlare di Helena Prestes e Zeudi Di Palma, ormai ai ferri corti. A intervenire è stata anche Cesara Buonamici, che ha criticato la modella partenopea.

Le parole di Cesara Buonamici

Chi segue il Grande Fratello sa bene che si è creata una frattura tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma e le due, un tempo untissime, sono ormai ai ferri corti. Stasera nel corso della nuova diretta si è tornato a parlare del rapporto tra le gieffine e a dire la sua è stata anche Cesara Buonamici. Tutto è iniziato quando Helena ha accusato Zeudi di essere entrata in casa con una strategia ben precisa e di essersi avvicinata a lei solamente per ottenere visibilità e per cercare di accaparrarsi il favore del pubblico. Non è mancato naturalmente un acceso botta e risposta e a dire la loro sono state anche le opinioniste.

Con grande fermezza così Cesara Buonamici ha criticato la Di Palma, prendendo invece le parti della Prestes. Facendo un’attenta analisi di quanto accaduto, la giornalista ha dichiarato:

“Io mi baso su quello che ho visto. Quando Zeudi è entrata non si è sdraiata, ma si è spalmata sopra Helena. Questo ho visto. Poi ho visto molti comportamenti variabili di Zeudi. Lei ha cercato di entrare nella rivalità tra le due regine, Helena e Shaila. Loro lottano per primeggiare, tu invece sei andata tante volte avanti e indietro. Non ho capito cosa hai in testa. Le regine della casa sono rimaste loro”.

Zeudi Di Palma tuttavia non si è trovata d’accordo con le parole di Cesara Buonamici e ha continuato a dare la sua versione dei fatti. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni con Helena Prestes?