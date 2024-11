Vincitrice di Miss Italia 2021, vediamo chi è Zeudi Di Palma attraverso la sua biografia, la carriera lavorativa, la vita privata e dove seguirla sui social. Ecco tutte le informazioni su di lei.

Chi è Zeudi Di Palma

Nome e cognome: Zeudi Di Palma

Data di nascita: 2 novembre 2001

Luogo di nascita: Napoli

Età: 23 anni

Altezza: 1,72 m

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: modella

Fidanzato: Zeudi dovrebbe essere single

Figli: Zeudi non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @zeudidipalma

Zeudi Di Palma età, altezza e biografia

Sapete chi è Zeudi Di Palma? Diventata famosa per essere Miss Italia 2021, andiamo a conoscerla meglio attraverso la sua biografia, quindi quando è nata e dove, quanti anni ha e di dov’è. Zeudi è nata a Napoli il 2 novembre 2001. Ha quindi 23 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La sua altezza è di 1,72m, non conosciamo nemmeno il peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne nessuno sul suo corpo.

Zeudi è davvero il suo nome ed è stata chiamata così perché il padre era un grande fan dell’attrice e produttrice Zeudi Araya. Zeudi è cresciuta nel quartiere di Scampia, in cui vive ancora.

Parlando dei suoi studi, si è diplomata al liceo scientifico. Poi si è iscritta all’università frequentando sociologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II e si è anche laureata.

Vita privata

Le persone si chiedono se Zeudi Di Palma abbia un fidanzato o se è single. L’ex Miss Italia pare non essere fidanzata e non siamo nemmeno a conoscenza di relazioni noto.

Anche quando ha partecipato al concorso di bellezza, Zeudi pare fosse single.

Dove seguire Zeudi Di Palma: Instagram e social

Se volete seguire Zeudi Di Palma sui social e rimanere sempre aggiornati su di lei, il modo migliore è il suo profilo Instagram.

Qui vanta oltre 33 mila follower e condivide per la maggior parte scatti riguardanti il suo lavoro di modella.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Zeudi Di Palma, lavora come modella e la notorietà è arrivata con i concorsi di bellezza.

Miss Italia

Nel 2021 Zeudi ha vinto il titolo di Miss Napoli con cui ottiene l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021. Il 13 febbraio 2022 partecipa, ottenendo la vittoria, alla finale dell’82ª edizione di Miss Italia.

Big Show

Dopo la vittoria del titolo al concorso di bellezza più famoso d’Italia, Zeudi ha preso parte al programma di Big Show, condotto da Enrico Papi. Ha quindi debuttato su Mediaset ricoprendo il ruolo di primadonna in questo show andato in onda su Canale 5 dall’8 aprile al 5 maggio 2022.

Zeudi Di Palma al Grande Fratello

A quanto pare nella Casa del Grande Fratello sta per entrare Zeudi Di Palma, ex Miss Italia. A dare la notizia è stato in anteprima Davide Di Maggio che ha rivelato quindi il suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini

I concorrenti del Grande Fratello

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024? Il reality è partito a settembre e in questi mesi ci sono stati eliminazioni e nuovi ingressi. Vediamo quindi tutti i concorrenti.

Abbiamo quindi: Alfonso D’Apice, Clayton Norcross (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

E poi ancora troviamo: Amanda Lecciso, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi e Zeudi Di Palma.

Il percorso di Zeudi al Grande Fratello

L’ingresso di Zeudi Di Palma al Grande Fratello non è ancora stato annunciato, quindi non sappiamo quale sarà il giorno in cui entrerà. Scopriemo quindi quale sarà il suo percorso nel reality.