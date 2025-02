Puntata scoppiettante quella di Uomini e donne registrata il 24 febbraio, in particolare al Trono Over. C’è stata l’uscita dal programma di una coppia, due dame sono quasi arrivate alle mani, non è mancato il ritorno della mummia e infine la vacanza a Parigi di Tina con il suo corteggiatore Cosimo. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni del 24 febbraio di Uomini e donne

Si è svolta oggi, 24 febbraio, una nuova registrazione di Uomini e donne di cui abbiamo le anticipazioni grazie a Lorenzo Pugnaloni. In particolare ha tenuto banco il Trono Over. Ma partiamo da Tina Cipollari, dato che la puntata si è aperta con il suo trono. Lei e il suo corteggiatore Cosimo sono andati a Parigi. E infatti è stato mostrato lo shopping sfrenato dell’opinionista. E in studio ha lamentato il fatto che ha speso troppo nel dare le mance.

Passiamo adesso a Gianmarco. Il tronista ha fatto due esterne, una con Cristina e una con Francesca. Con la prima è andata al mare e sono stati bene. Mare anche con la seconda che lo ha messo alla prova dicendogli che dovevano fare il bagno. Lui ci è cascato e si è messo in costume. Poi le ha detto che la vede con un approccio amicale. In studio lei ha detto che ci ha riflettuto, all’inizio c’era rimasta male, ma poi ragionando gli ha dato ragione. Ha anche aggiunto che lei non vuole mostrare subito il suo lato femminile e si sarebbe comportanta nello stesso modo anche fuori.

Continuiamo le anticipazioni di Uomini e donne con il Trono Over e c’è stata a sorpresa una bella scelta. Vediamo Barbara e Ruggiero al centro dello studio e lui ha raccontato che hanno avuto dei rapporti e hanno fatto l’amore. Lei all’inizio c’è rimasta male per aver raccontato dei rapporti, non perché non ci siano stati (ci sono stati), ma perché c’è stato anche altro. Poi si sono chiariti anche con l’aiuto di Gianni e alla fine hanno scelto di lasciare il programma insieme con tanto di petali.

Passiamo adesso a Sabrina e Giuseppe che hanno raccontato che lui è andato da lei nel weekend e lei lo ha ospitato a casa sua. Lui ha parlato della bella città, del gatto che lo ha accolto, ma ha parlato poco delle emozioni che ha provato. E infatti Sabrina si è lamentata.

Al centro dello studio si sono poi seduti Francesca e Giovanni raccontando che si trovano bene e continuano la conoscenza. Lui però ha riscritto a Morena, ma lei sapeva tutto. Da qui è nata un’accesa discussione di Morena con Margherita. La prima ha raccontato che la seconda contattava Lorenzo Pugnaloni per precisare le anticipazioni e passare bene e quindi l’ha accusata di voler apparire per quella che non è. A questo punto Morena ha preso la mano di Margherita e l’ha strattonata. Quindi sono quasi arrivate alle mani, tanto che qualcuno è dovuto intervenire per dividerle.

Concludiamo le anticipazioni di Uomini e donne con la sfilata femminile e altre polemiche che sono nate. Tutto è iniziato da una dama che ha portato un omaggio a Tina, cioè la mummia e ha tirato i petali della scelta di Barbara. Gemma si è quindi arrabbiata dicendo che ha trovato la cosa squallida. Tina ha comunque deciso di far restare la mummia in studio e quindi l’opinionista e la dama hanno iniziato a litigare.

Durante la sfilata Sabrina ha gato un costume e un biglietto a Giuseppe dove gli ha chiesto di uscire insieme dal programma. Lui però ha risposto che aveva bisogno di una settimana per pensarci e così lei si è rimessa a sedere.