La giornalista Cesara Buonamici denuncia il fratello Cesare per stalking, che viene rinviato a giudizio dal tribunale di Firenze

In queste ore è giunta notizia che la giornalista Cesara Buonamici ha denunciato il fratello Cesare per stalking. L’imprenditore è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Firenze e il processo inizierà il 2 ottobre 2025.

Da anni il pubblico di Canale 5 è abituato a vedere Cesara Buonamici sul piccolo schermo. La celebre giornalista infatti è una dei volti di punta del TG5 e solo dallo scorso anno ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello. Col passare del tempo dunque il pubblico si è affezionato alla Buonamici, che in queste ore è finita al centro dell’attenzione mediatica per via di una notizia che sta facendo discutere.

Come riportano le principali testate del nostro paese, Cesara ha denunciato suo fratello Cesare. Stando a quanto si legge, l’imprenditore oleario è stato rinviato a giudizio del tribunale di Firenze con l’accusa di stalking ai danni della sorella e di suo marito Joshua Kalman. Il 2 ottobre 2025 inizierà ufficialmente il processo.

Secondo quanto sostenuto dalla Procura, i fatti sarebbero iniziati nel 2020, quando tra Cesara Buonamici e suo fratello sarebbero sorte delle divergenze per la gestione della proprietà sulle colline di Fiesole, che comprende la villa, l’uliveto e anche l’azienda agricola. Stando alle prime ricostruzioni, l’imprenditore avrebbe deviato le telecamere dell’impresa sull’abitazione in cui la giornalista vive con suo marito, con l’intenzione di spiarla. Pare anche che Cesare avrebbe tentato invano di accedere alle informazioni relative ai conti correnti bancari della sorella.

Come se non bastasse sembrerebbe anche che l’imprenditore abbia modificato l’impianto del citofono della proprietà in cui risiedono con lo scopo di avere il controllo esclusivo degli accessi e di intercettare la corrispondenza. Infine, sempre stando a quanto riportato, si sarebbe impossessato del guardaroba di sua sorella, cambiando la serratura della cabina armadio.

A seguito di questi fatti, l’opinionista avrebbe deciso di sporgere denuncia contro suo fratello. Cesare è stato così rinviato a giudizio dal tribunale di Firenze e il prossimo anno partirà il processo.