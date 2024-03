Cesara prende le parti di Anita e accusa Beatrice di accanirsi contro la Olivieri

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Marzo 2024

Grande Fratello

Cesara Buonamici, dopo il duro scontro tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, ha rimproverato l’attrice per aver fatto piangere l’inquilina.

Cesara Buonamici attacca Beatrice Luzzi

Cesara Buonamici ha voluto intervenire dopo aver visto piangere Anita Olivieri in seguito alla dura lite con Beatrice Luzzi. L’attrice ha commentato il rapporto tra l’inquilina e Giuseppe Garibaldi, ma ha usato delle parole molto forti e tutto ciò non è piaciuto ai presenti. Per tale ragione l’opinionista ha esclamato:

“Sto molto male stasera per le lacrime di Perla e Anita. Trovo che Anita sia stata trattata male e questo non è giusto. Beatrice è molto intelligente e molto in gamba.

In questa fase, in cui è già finalista, dovrebbe avere un approccio più benevolo. Non c’è bisogno di dire a una ragazza che potrebbe essere sua figlia che è una ‘strega’ o è ‘cattivissima’. Non capisco perché ti devi accanire”.

A questo punto Beatrice Luzzi ha voluto replicare alle accuse dell’opinionista precisando che è stata lei stessa a subire per mesi gli attacchi da parte della Olivieri. Per tutto il suo percorso, invece, l’attrice l’avrebbe criticata una sola volta:

“Io non vorrei fare l’elenco, ma è comprensibile che io in questi mesi abbia detto una sola cosa ad Anita. Lei per mesi me ne ha dette tante e lo sapete benissimo, a cominciare che ero cattiva e manipolavo. Fammi rispondere però, Cesara.

Il discorso dell’età l’ho subito sulla mia pelle, sono stata presa come bersaglio da madre. Io non mi sono mai accanita su Anita, semmai è il contrario. Io ho fatto un passo indietro e ho rispettato lei e Giuseppe, ma quando vedo lui stare molto male sono intervenuta”.

Signorini ha chiesto l’intervento di Garibaldi, il quale si è schierato dalla parte di Cesara Buonamici: “Io sono d’accordo con te, non ho mai pensato le parole che Beatrice ha detto contro Anita. Sono parole assurde contro una ragazza di vent’anni“. Vi terremo aggiornati sui futuri ed eventuali scontri.