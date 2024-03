Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Marzo 2024

Grande Fratello

Anita Olivieri ha avuto un confronto con Beatrice dopo aver visto una clip in cui l’attrice ha usato parole molto dure contro di lei

Anita Olivieri ha avuto un confronto con Beatrice Luzzi dopo aver visto una clip in cui l’attrice ha usato parole molto dure per parlare di lei. Ecco tutto ciò che è accaduto nel corso della diretta.

Anita Olivieri piange dopo il confronto con Beatrice

A un certo punto il conduttore del Grande Fratello ha voluto parlare del rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Da qualche tempo ormai la loro amicizia sembra terminata e se ne è parlato davvero tanto, soprattutto perché il gieffino stesso l’ha accusata di essere cambiata.

Questa sera Alfonso ha fatto ascoltare ad Anita le opinioni di altri concorrenti, come per esempio Beatrice Luzzi e Simona Tagli. La prima ha usato parole molto forti definendola una “strega” e l’ha accusata di avere molta cattiveria dentro di sé:

“Forse è quella con meno cuore di tutti qui dentro. Poi è arrivato Alessio… Più di tutti c’entra Edoardo, poi il fato che Giuseppe sia stato male e abbia bisogno di cure, ma lei non è generosa.

E terzo la vitalità di Alessio la stuzzica. Prima l’ha stritolato e poi l’ha buttato. Ma puoi essere così feroce? Ma che cattiveria hai dentro? Quella è una strega”.

Nella Casa, Beatrice e Simona sono quelle che hanno le idee più chiare su Anita… e non ne fanno mistero. #GrandeFratello pic.twitter.com/LvcB0KdvvL — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Simona Tagli ha rincarato la dose affermando di pensare che Anita Olivieri ha un po’ soggiogato e infatuato Garibaldi: “Giuseppe non è un ragazzo strategico, ma lei mi è sembrata un po’ perfida“. Tutto ciò ha fatto scoppiare in lacrime in diretta la gieffina e il suo pianto è continuato anche durante la pubblicità. Letizia ha tentato di consolarla e l’amica si è sfogata:

“Non ci riesco, mi ha detto di tutto e ha messo in mezzo Edo. Lei usa delle armi che non sono normali, è disumana. Va fuori dall’umano proprio, mi deve fare sentire uno schifo a tutti i costi. Però basta, ti prego, non voglio creare…”.

ANITA VERSO BEATRICE: È DISUMANA,CERCA DI FARMI SENTIRE UNO SCHIFO NOMINANDO EDOARDO,MA SE SEI PROPRIO TU CHE DICI CHE NON SEI FIDANZATA MA STAI ZITTA CHE È MEGLIO…SAI DI AVER FATTO UNA FIGURACCIA TACI#GrandeFratello pic.twitter.com/tNhYWzWpHi — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) March 4, 2024

Un duro colpo per Anita Olivieri e sicuramente tutto ciò avrà delle ripercussioni già da questa notte o nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati.