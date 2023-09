NEWS

Nicolò Figini | 12 Settembre 2023

Grande Fratello

Cesara Buonamici e lo spoiler al Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello è partita lunedì 11 settembre 2023 e abbiamo conosciuto alcuni concorrenti e l’opinionista Cesara Buonamici. Tra questi uno di loro era nascosto in mezzo al pubblico e il conduttore lo ha presentato in questo modo:

“Intanto vi dico che lui è un uomo. Vi dico che arriva dal profondo Sud. Lui è anche un bel tipo. Si considera un belloccio, sicuramente. Intanto mi sto avvicinando. Lui fa un mestiere particolare e soprattutto ha un nome molto, molto particolare. Eccolo qui”.

Tra gli altri, poi, anche il macellaio Paolo Masella, la chef Rosy Chin, l’istruttore di sci Marco Fortunati, l’attrice Beatrice Luzzi e tantissimi altri ancora. Mano a mano impareremo a conoscerli sempre meglio. Alcuni di solo si trovano nella casa principale ma altri sono finiti nel tugurio.

Di quest’ultima fazione fanno parte Beatrice, Marco e Grecia Colmenares. A quanto pare, però, Cesara Buonamici avrebbe spoilerato l’esistenza di questo spazio. Mentre stava parlando con i concorrenti in Casa, infatti, ha fatto riferimento agli altri e chi stava ascoltando è rimasto molto sorpreso.

Il conduttore ha fatto finta di niente e non ha approfondito nemmeno dopo, all’inizio. Tuttavia molti hanno pensato che l’opinionista avesse fatto una rivelazione che non doveva fare. A un certo punto, però, proprio Signorini glielo ha fatto notare e lei si è messa a ridere.

