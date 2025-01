In queste ore Cesare Cremonini è stato beccato con la sua nuova fidanzata, già nota al mondo dello spettacolo. In passato infatti è stata un’allieva di Amici di Maria De Filippi.

Nuovo amore per Cesare Cremonini

È un periodo d’oro questo per Cesare Cremonini. Il celebre e amato cantautore infatti lo scorso novembre ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Alaska Baby, che sta ottenendo un ottimo successo. Ma non solo. In estate infatti partirà il tour di stadi dell’artista bolognese, che sta registrando sold out su sold out e che lo porterà in giro nelle principali città del nostro paese. Insomma pare che Cremonini si stia godendo questo importante momento professionale e che tutto stia andando a gonfie vele. Nelle ultime ore intanto il cantante è anche tornato al centro della cronaca rosa, per via di un gossip che non è passato inosservato.

Sembrerebbe che anche la vita privata di Cesare stia vivendo un bellissimo momento. Il cantante ha infatti ritrovato l’amore e il settimanale Chi lo ha paparazzato con la sua nova fidanzata. I due sono stati beccati insieme a Cortina D’Ampezzo e solo da pochi mesi avrebbero iniziato a frequentarsi. Ma chi è dunque la donna che ha conquistato il cuore del cantante?

In molti forse si ricorderanno della nuova fidanzata di Cesare Cremonini, che non è estranea al mondo dello spettacolo. Lei si chiama Caterina Licini e in passato è stata un’allieva di Amici di Maria De Filippi. La ballerina ha partecipato all’11esima edizione del talent show di Canale 5, venendo scelta da Luciano Cannito. Tuttavia il suo percorso fu interrotto poco prima dell’inizio del Serale e dovette così lasciare la scuola. Oggi Caterina si è legata a Cesare e al momento i due sembrerebbero essere in perfetta sintonia.

Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri a questa neo coppia.